Dos anys i mig sense caure al pou

El 7 de juny del 2014 va ser un punt d'inflexió per al Girona. Per a molts, la feina s'havia fet una setmana abans a Ponferrada, salvant un match-ball amb una agònica victòria forjada a base dels gols d'Ortuño i les aturades salvadores de Becerra (1-2). Del Toralín es va evitar marxar amb el bitllet segur cap a Segona B, però l'equip encara era en descens. La proesa es va gestar del tot aquell primer cap de setmana de juny, guanyant a un ja ascendit Deportivo (3-1) certificant així una permanència que semblava impossible unes setmanes enrere. Des d'aquella tarda han passat dos anys i mig. 934 dies, per ser exactes. I en tot aquest temps, el Girona no ha tornat a caure mai en posicions de descens. Ha mirat molt més amunt que no pas cap avall. Gràcies a això, ha fregat l'ascens en dues temporades i n'és un ferm aspirant en aquesta tercera.

Són més de dos anys i mig sense caure del pou. En total, 103 jornades en les quals l'equip ha anat pujant i baixant, com un ascensor, però que ha estat més a dalt que no pas a baix, tergiversant així la tònica habitual d'un club molt més avesat a lluitar per no baixar que no pas a aspirar per cotes més ambicioses. D'aquest centenar i escaig de jornades, en més de la meitat el Girona ha ocupat places d'ascens. Ja sigui de manera directa o havent de passar el peatge de la promoció. Són 55 jornades d'aquestes 103 (el 53,4 per cent), les que ha passat entre els sis primers classificats (o set, si es té en compte que aquest any el Sevilla Atlètic, que no pot pujar, ha estat navegant també per la part alta de la classificació).

Aquest any es porten 19 jornades de lliga. En 7, els gironins han ocupat plaça d'ascens directe a la Primera Divisió. En 5, ha estat en llocs que donen l'accés a jugar el play-off per pujar. La resta, 7, n'ha quedat fora, però mai ha caigut més avall de la quinzena posició, lloc que va ocupar després de perdre al camp del Mallorca, quan tot just la lliga feia un mes que havia començat.

Una temporada enrere, la trajectòria va ser força diferent, però tampoc mai els de Pablo Machín van arribar a caure en una de les últimes quatre posicions de la taula. Hi van estar a punt més d'un cop, sobretot abans del Nadal, ara fa just un any, quan s'hi haurien col·locat si no haguessin salvat un punt in extremis a Palma gràcies a un salvador gol de Kiko Olivas (1-1). Tot i que l'equip acabaria jugant la promoció, el cert és que es va passar gairebé tot el campionat fora d'aquestes posicions. En total, 40 jornades lluny de les places de privilegi i només 2 en play-off. Suficient per tancar la lliga en quarta posició i quedar-se a només una eliminatòria de pujar.

Si el balanç de fa un curs va ser més irregular, el de dues temporades enrere va ser espectacular. Primer, perquè els gironins no van trepitjar mai el descens. Ni s'hi van acostar. Amb prou feines van baixar del setè lloc, ja que durant tot el campionat van estar situats entre les sis primeres posicions. En total, van ser 20 jornades ocupant places de play-off i 21 en zona d'ascens directe, fins i tot ostentant durant unes quantes setmanes el privilegi de liderar la classificació.

Veient l'actual rendiment del conjunt blanc-i-vermell, embalat des de fa un bon grapat de setmanes, el més probable és que el temps sense caure de nou al pou se segueixi allargant. Per començar, el Girona és segon i ocupa plaça d'ascens directe. Però no només això. Ara mateix té 12 punts de diferència amb el descens. Una distància considerable, quan tot just queden només dos partits perquè la lliga arribi al seu equador i s'enceti la segona volta del campionat.