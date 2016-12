El City cedeix Maffeo i Angelino al Girona

El Girona ha oficialitzat aquest matí els primers moviments del mercat d'hivern d'aquesta temporada amb el retorn de Pablo Maffeo i la cessió de José Ángel Tasende, «Angeliño».

Maffeo, lateral dret barceloní, torna a Montilivi cedit pel Manchester City fins el 30 de juny de 2017. Maffeo, de 19 anys, ja va jugar la segona volta de la temporada passada al Girona a préstec pel conjunt anglès amb un rendiment notable, sobretot al tram final (13 partits). A l'estiu, el City el va recuperar i va fer la pretemporada a les ordres de Josep Guardiola que va comptar-hi fins i tot en dos partits de Champions League. Veient que no tenia més oportunitats al primer equip citizen, Maffeo ha optat per tornar a Girona on haurà de competir amb Sebas Coris i Miguel Ángel Cifuentes per un lloc al carril dret.

«Angeliño», lateral esquerre gallec, arriba cedit del Manchester City fins a final de temporada. Amb només deu anys, Angeliño s´integra al futbol base del Deportivo de La Coruña, on hi juga sis temporades. El juliol de 2012 signa contracte amb el Manchester City on s´incorpora al seu equip sub-18. Dos anys més tard forma part dels jugadors convocats amb el primer equip per un partit contra el Sunderland. El 2015 és cedit al New York City on juga catorze partits. La temporada següent torna a Manchester i el 30 de gener del 2016 debuta amb la primera formació citizen en un matx davant l´Aston Villa. A nivell internacional el nou futbolista blanc-i-vermell ha jugat amb la selecció espanyola sub-20.

Maffeo i «Angeliño» seran presentats demà al matí a l'estadi i a la tarda, en principi, començaran a entrenar-se amb els seus companys a les ordres de Pablo Machín en el que serà el retorn a la feina. En els propers dies hi hauran més moviments a la plantilla tant d'entrada com també de sortida.