El City reforça els carrils

El Girona va per feina. L'equip torna aquesta tarda a Torres de Palau als entrenaments després de les vacances de Nadal i ho farà ja amb dues cares noves, després que ahir el club anunciés el retorn de Pablo Maffeo i l'arribada del carriler esquerrà Angeliño Tasende, tots dos en qualitat de cedits pel Manchester City. Aquest matí seran presentats i a la tarda ja treballaran amb els seus nous companys. Són els primers moviments del Girona en un mercat d'hivern que es presenta força mogut a Montilivi tant pel que fa al capítol d'entrades com en el de sortides. I és que el doble reforç als carrils, comportarà de retruc la sortida d'un home de banda, Saúl García, que ja té les maletes fetes per anar-se'n al Mallorca. No serà l'única sortida, ja que durant els propers dies és probable que Juan Cámara també cancel·li la seva cessió i se'n torni al Barça. Quant a altes, amb les arribades de Maffeo i Angeliño, els carrils estarien coberts i l'atenció se centra ara en la recerca d'un davanter centre. En aquest sentit, el director esportiu Quique Cárcel ja fa temps que treballa per apuntalar una posició que va quedar coixa a l'estiu, quan no es va poder incorporar el quart atacant que desitjava Pablo Machín.

Una de les intencions del Girona en aquest mercat d'hivern era la d'afegir encara més competitivitat i profunditat de banqueta a la plantilla blanc-i-vermella. Quique Cárcel ha repetit les últimes setmanes que està més que satisfet amb el rendiment de tots els jugadors de l'equip. Tanmateix, al mateix temps recordava que vol tenir prous recanvis per arribar al tram decisiu de temporada amb garanties per si hi ha lesions o sancions. L'estret acord de col·laboració entre el Girona i el City ha tornat a donar fruits. Si a l'estiu va aterrar a Montilivi Pablo Marí, aquest hivern ho fan, de moment, Maffeo i Angeliño. El lateral barceloní repeteix cessió al Girona després de mig any treballant en la dinàmica del primer equip del Manchester City, a les ordres de Josep Guardiola. Maffeo, de 19 anys, torna doncs més madur i amb dos partits de Lliga de Campions al seu currículum (contra l'Steaua de Bucarest i el Celtic). La temporada passada Maffeo va arribar a Montilivi sense fer gens de fressa i com una aposta de la direcció esportiva. A còpia de bons entrenaments i ajudat pel pobre rendiment de Javi Álamo, el de Sant Joan Despí va convèncer Machín. Així, malgrat la seva inexperiència, el tècnic sorià va apostar per ell en 13 partits i va fer-lo jugar en cites importants com les visites a Còrdova i Pamplona en el play-off d'ascens. Ràpid, segur i agressiu, Maffeo va aconseguir adaptar-se a la posició de carriler, malgrat tractar-se d'un lateral dretà clàssic que destaca més per la seva capacitat defensiva que no pas ofensiva. Tot i això, al final, el barceloní va acabar pujant i baixant la banda com si hagués jugat sempre en la posició de carriler.

Ara, mig any després, Maffeo aterra de nou a Montilivi amb la intenció d'afegir competència en una posició on Sebas Coris (17 partits) i Miguel Ángel Cifuentes (14 partits) s'han repartit fins ara els minuts. Tot i això, el de Tossa sembla haver guanyat la partida a l'andalús cedit pel Màlaga les darreres jornades i s'ha consolidat a l'onze titular.

Competència per a Aday

De la mà de Maffeo aterra també a Montilivi Angeliño Esmorís Tasende. Nascut a Silván, municipi de Coristanco, fa 19 anys, Angeliño va formar-se a l'Escola Luis Calvo Sanz, d'on en edat aleví va ser captat pel Deportivo de la Corunya. Amb el conjunt gallec va despuntar de seguida i va cridar l'atenció de Barça, Reial Madrid i d'altres grans clubs europeus. Va ser el City, però, qui se'l va endur per al seu planter. Aquest estiu el seu nom es va vincular al Girona després que Clerc es decantés per Osasuna i de la lesió d'Àlex Menéndez. Al final però, el City va optar per mantenir-lo al seu equip sub23. Això sí, Guardiola va donar-li minuts en un partit de Champions contra l'Steaua i també en un de la FA Cup contra el Swansea. L'etapa al Girona no serà la primera aventura d'Angeliño lluny de Manchester, ja que l'estiu del 2015 el City va cedir-lo a la franquícia que té el club anglès als Estats Units, el New York City. Allà, Angeliño va jugar al costat d'il·lustres del futbol mundial com Andrea Pirlo, David Villa o Frank Lampard.

Ara, a punt de fer 20 anys (el 4 de gener), Angeliño és un carriler potent i ràpid al qual encanta pujar la banda per incorporar-se a l'atac. El seu perfil ofensiu contrasta amb el de Saúl García, més defensiu, que no ha convençut Machín des que va arribar. Conegut com El Potro, pel seu gran desplegament físic, les seves característiques poden adaptar-se fantàsticament a l'estil i idea de joc del Girona, que utilitza carrilers molt profunds. En aquest sentit i si s'acaba confirmant l'adéu de Saúl García al Mallorca, Angeliño competirà per un lloc al carril esquerre amb Aday Benítez. El futbolista de Sentmenat, tot i ser dretà, ha estat fins ara el titular indiscutible, tret de quan ha estat lesionsat.

Més reforços

Un dels desitjos de Machín era poder disposar dels fitxatges d'hivern al més aviat possible per tal que tinguessin temps de familiaritzar-se amb el seu sistema i anessin agafant conceptes amb la competició aturada. La voluntat de Machín s'ha complert en els casos de Maffeo i Angeliño, que avui seran a les seves ordres a Torres de Palau. Quique Cárcel, tot i això, encara no ha acabat la feina. El barceloní segueix pendent de concretar l'arribada de, com a mínim, un nou davanter centre que completi la parcel·la ofensiva, juntament amb Samuele Longo, Fran Sandaza, Cristian Herrera i Felipe Sanchón. El tècnic sorià ha manifestat més d'una vegada que el perfil del nou atacant ha de ser d'un home «ràpid, amb capacitat de desequilibri i gol». Un dels noms que hi ha sobre la taula és el de Rubén Sobrino. El manxec no té gens de protagonisme a Primera amb l'Alabès i podria buscar una sortida aquest gener. El fet que sigui propietat del City fa que pugui tenir més números de tornar a Montilivi, malgrat que té mitja dotzena d'equips de Segona A al darrere (Mallorca, Saragossa, Valladolid i Oviedo, entre altres). Noms com els de Chuli (Almeria) o Naranjo (Celta) també estan molt presents a l'agenda de Cárcel.