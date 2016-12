El Girona presenta Maffeo i Angeliño

La sala de premsa de Montilivi ha acollit aquest migdia, i per separat, les presentacions dels dos fitxatges que fins ara el Girona ha tancat pel que queda de temporada. Es tracta dels joves carrilers Pablo Maffeo i Angeliño, tots dos cedits pel Manchester City. Tenir minuts, ganes de créixer i ajudar l'equip a lluitar per l'ascens són els objectius de tots dos futbolistes.

La de Maffeo serà la segona etapa al club blanc-i-vermell, després de jugar-hi cedit la segona meitat de la passada temporada. El català ha admès que durant aquells mesos s'hi va trobar "molt bé i molt còmode" i que això l'ha ajudat a decidir-se. "Quan m'ha aparegut l'oportunitat de tornar, no m'ho he pensat gaire", ha dit el jugador, qui espera "jugar molts minuts per agafar experiència" tot donant un cop de mà al "grup" amb l'objectiu de "pujar a Primera".

Angeliño, que ha admès no conèixer a "ningú" de la plantilla gironina, ha explicat que l'actual sistema del Girona li pot anar "molt bé": "Sempre he jugat de carriler i m'agrada més atacar que no pas defensar. A la meva edat necessito minuts i això és el que busco en aquest club", ha afegit.

Finalment, el director esportiu Quique Cárcel ha valorat molt positivament l'arribada de tots dos futbolistes, recordant que "el carril és una posició complicada que cal tenir ben coberta". En aquest sentit, ha donat gairebé per fet que Saúl García cancel·larà la seva cessió amb el Girona per buscar un nou destí. El jugador, propietat del Deportivo, ho té gairebé fet amb el Mallorca. "El més probable és que marxi. Ell mateix ens ho va demanar i estem tancant l'operació", ha dit.