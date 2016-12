L´equip torna a la feina amb una sessió a Torres de Palau

Deu dies després de despatxar el Nàstic per reafirmar la segona posició a la taula, el Girona torna avui a la feina passats uns dies en què els seus jugadors han aprofitat per desconnectar i carregar piles. Ho farà amb l'agenda ben plena, tot coincidint amb el partit que la selecció de Catalunya jugarà precisament a Montilivi a mitja tarda contra Tunísia. Unes hores abans i al mateix escenari, serà el torn de les presentacions. Mentre que l'equip encara no es vestirà de curt, les dues primeres incorporacions d'aquest mercat d'hivern, els laterals Pablo Maffeo i Angeliño, seran presentades en societat. La posada en escena es farà per separat. Maffeo obrirà foc a les onze del matí. Angeliño el seguirà, mitja hora després. Tots dos jugadors seran els protagonistes en dues rodes de premsa en les quals també s'hi espera la presència del director esportiu Quique Cárcel i el president Delfí Geli.

A la tarda, serà el torn del gruix de la plantilla. Machín i el seu cos tècnic han fixat el primer entrenament postvacances a dos quarts de sis de la tarda. Serà al camp de Torres de Palau. Tota la plantilla hi està citada, a excepció del migcampista Pere Pons, convocat amb Catalunya per enfrontar-se a Tunísia. Un partit que els blanc-i-vermells no podran veure des de l'inici perquè a tres quarts de set tot just encararan la recta final de l'entrenament.