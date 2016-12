Cárcel: «El mercat és molt ampli i no pensem només en opcions del City»

Satisfet per haver tancat dues incorporacions fins i tot abans de l´obertura del mercat d´hivern, Quique Cárcel, va confimar durant la presentació de Maffeo i Angeliño que hi haurà més moviments a la plantilla. El més imminent és la sortida de Saúl García, amb destí Mallorca. El lateral asturià no ha tingut gens de protagonisme en aquests quatre mesos a Montilivi i buscarà minuts a Palma. L´operació no està tancada del tot però Cárcel va confirmar que està molt avançada. «Sembla ser que sortirà però encara és nostre. Ens ho va demanar abans de Nadal», assegurava.

Lligats Maffeo i Angeliño, Cárcel no va voler donar més detalls de les negociacions per incorporar un nou davanter centre. «Tothom sap que busquem un atacant diferent ja des d´abans que es tanqués el mercat d´estiu», deia Cárcel sense esplaiar-se gaire. En aquest sentit, barceloní es mostrava obert a més moviments, tant d´entrada com de sortida. «Per nombre de fitxes no n´hem de fer cap més però el mes és llarg i poden passar coses», deia.

Les cessions de Maffeo i Angeliño per part del City han confirmat un cop més la magnífica relació entre els dos clubs. No obstant això, Cárcel no es tanca només a aconseguir jugadors via City. «Sembla que només fem moviments a través del City i no és així. Fem els que ens agraden i volem. Si ens poden aportar algun tipus de jugador interessant, ho aprofitaríem. No pensem només en aquesta relació perquè el mercat és molt ampli i poden passar moltes coses amb diferents jugadors», destacava.