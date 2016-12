Pablo Maffeo i Angeliño, a Montilivi per créixer i col·leccionar minuts

«Són molt joves i ara mateix tenen un màster al davant que han de superar». Són paraules de Quique Cárcel, director esportiu del Girona FC, referint-se a Pablo Maffeo i Angeliño Tasende. Tots dos no arriben ni a la vintena, i tot just la seva carrera professional fa poc que ha escrit els seus primers capítols. Per seguir creixent, tant un com l'altre han decidit que el millor indret possible no és cap altre que Montilivi i ahir, el mateix dia que la primera plantilla tornava a la feina, eren presentats en societats unes hores abans de posar-se a les ordres de Pablo Machín. Una rutina que Maffeo coneix molt bé; la temporada passada va jugar mitja lliga a Girona amb un protagonisme que va anar de menys a més. No tant per a Angeliño, qui no s'amaga quan admet que no coneix a ningú de l'actual vestidor blanc-i-vermell, però també es mostra segur al cent per cent de poder-se adaptar sense problemes a les exigències del carril i del peculiar sistema del seu nou equip. Arriben cedits pel Manchester City fins al final del curs. I ho fan amb molta fam: a títol individual, per arreplegar com més minuts possibles. Però també col·lectivament: volen aportar el seu granet de sorra perquè el club, d'una vegada per totes, faci el tan desitjat salt a Primera.

Amb mitja hora de retard per culpa de les pertinents revisions mèdiques, un xic de desorganització (en comptes de celebrar una roda de premsa conjunta, a Maffeo i Angeliño se'ls va presentar per separat) i més expectació mediàtica que de costum, els dos prometedors futbolistes van explicar les raons que els han dut a Girona, a banda de reconèixer que, sense oportunitats al City, la necessitat de minuts els ha empès a buscar-se les garrofes lluny de la Premier. «La temporada passada vaig estar molt bé aquí i quan m'ha aparegut l'oportunitat, no m'ho he pensat gaire», admetia Maffeo. «Ja tenia més o menys una idea clara d'on volia anar, però parlar amb en Pablo (Maffeo) m'ha acabat de decidir», apuntava Angeliño.

El primer deia estar «preparat» per «adaptar-se» al carril dret, una posició a la qual ja es va haver d'acostumar la temporada passada. El gallec, en aquest sentit, es mostrava més segur. «Sempre he jugat de carriler i no tindré cap problema, perquè m'agrada molt més atacar que no pas defensar», deia. Tant un com l'altre, coincidien amb els seus objectius a Montilivi. «La intenció és treballar al cent per cent perquè espero jugar molts minuts, agafar experiència i ajudar l'equip», apuntava Maffeo. «A la meva edat, el que necessito és tenir minuts. Això és el que jo busco a Girona. I l'equip, estic convençut que lluitarà al màxim per pujar a Primera», explicava Angeliño.

El carril, «ben cobert»

Amb aquestes dues primeres incorporacions de cara a la segona part de la lliga, el director esportiu, Quique Cárcel, es mostrava més que satisfet. Sobretot, perquè la posició del carril quedava «ben coberta». Una posició «exigent», segons el seu criteri. De Maffeo, va dir que «ja el coneixem. Estem molt contents per la decisió que ha pres. Ell vol seguir creixent i aquest és un bon lloc per fer-ho». D'Angeliño, va admetre que «fa dos anys que intento que vingui al Girona» i que no l'ha pogut convèncer fins ara. «A l'estiu no vam poder perquè en Pep (Guardiola) el volia veure. Té unes característiques que s'adapten perfectament al nostre joc, es trobarà molt còmode al nostre sistema», deia. I ho rematava: «Lluitar per èxits importants els ajudarà a créixer».