L'equip torna a la feina a Torres de Palau

La plantilla del Girona va tornar ahir als entrenaments després de les vacandes de Nadal amb una sessió a la tarda a Torres de Palau. Pablo Machín va dirigir un entrenament en el qual van participar ja les dues últimes incorporacions, Pablo Maffeo i Angeliño Tasende. També hi va ser Saúl García, que ultima la seva desvinculació del club per marxar al Mallorca. Kiko Olivas va treballar amb el grup, com també Àlex Granell, que al matí ho havia fet en solitari a l´annex. Pere Pons, amb Catalunya, no va entrenar-se amb els seus companys.