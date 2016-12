Cifuentes: «És lògic que el club es reforci; jo seguiré al peu del canó»

De la mateixa manera que Ramalho i Sandaza, el Girona va recuperar aquest estiu Miguel Ángel Cifuentes. Pablo Machín volia comptar amb el propietari del carril dret de la temporada 2014-15 i el Màlaga es va avenir a cedir-lo sense problemes. El compromís de l'andalús amb Girona era total des que se'n va enamorar fa dos anys. Cifuentes, de 26 anys, tornava amb l'objectiu de treure's l'espina de l'ascens frustrat contra el Lugo i el Saragossa. La temporada va començar irregular pel que fa a resultats però de mica en mica es va redreçar la situació. Personalment, de seguida es va fer l'amo del carril dret però arran de la lesió cervical que va patir a Cadis va veure com Sebas Coris li prenia el lloc. Des de llavors, ja recuperat, Cifuentes ha tingut minuts contra l'UCAM, el Lugo, l'Osca i el Llevant i va ser titular a Alcorcón, fins que contra el Nàstic es va quedar sense jugar. L'arribada de Pablo Maffeo afegeix encara més competència a la seva posició però l'exjugador de l'Elx confia en ell mateix i no pensa abaixar els braços. Tot al contrari. «És lògic que el club vulgui reforçar totes les línies. Seguiré competint i treballant al 100%. Personalment ara estava tenint menys minuts i era més complicat. Ve un company més a a judar i afegir competència als carrils. Cal seguir pencant i mirar de millorar» deia Cifuentes, que encara la segona volta «amb la il·lusió de tornar a comptar pel míster».

Respecte la pèrdua de protagonisme les darreres jornades, Cifuentes no creu que hagi estat degut a una baixada en el seu rendiment. «Si em caracteritzo per alguna cosa és perquè sempre intento oferir el 100% i sóc molt competitiu. No considero que hagi ofert un baix rendiment; simplement hi ha companys que també han estat bé i el míster ha optat per l'un o l'altre. Tots estem endollats i tots som importants», explica. L'andalús recorda que la lesió a Cadis el va frenar perquè va haver de començar «de zero». Fins ara, Cifuentes i Coris s'han repartit els minuts al carril dret gairebé equitativament. El futbolista nascut a Zújar ha participat en 14 partits de Lliga sumant 954 minuts mentre que el de Tossa de Mar ho ha fet en 17 i acumula 979 minuts. Amb Maffeo reincorporat a la plantilla caldrà veure ara com gestiona Machín el carril dret i si compta amb el jove barceloní de seguida o bé manté les seves apostes per Sebas Coris i Cifuentes.

Les dinàmiques

Cifuentes ha tornat «amb energies renovades i moltes ganes» després de les vacances de Nadal. «Volem demostrar a la segona volta que tenim intenció de ser a dalt i lluitar fins al final», explica. En aquest sentit, per a Cifuentes de vegades les aturades de la competició suposen punts d'inflexió per a les dinàmiques dels equips. «Alguns cops tallen les dinàmiques tant si són bones com dolentes. Nosaltres el que hem de fer és mirar d'entrar amb bon peu al 2017 a La Romareda contra el Saragossa, acabar bé la primera volta i començar millor la segona». Cifuentes recorda que per a equips com «el Getafe o el Cadis» que també estaven en una bona línia abans de Nadal, l'aturada els pot influir. «Això ens afecta a tots. Després de les vacances tot comença de nou i cal entrar-hi amb bon peu», subratlla.