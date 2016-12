El president del Deportivo confirma que Saúl té un peu i mig al Mallorca

Ho deia dimecres Quique Cárcel, tot i que ho feia sense especificar-ho gaire. El Girona està treballant perquè Saúl García abandoni Montilivi abans del que estava previst i enfili cap al Mallorca. A les negociacions hi juga un paper imprescindible el Deportivo de la Corunya, club que el té en propietat. I mentre el futbolista guarda silenci i es manté a l´espera, a les paraules de Cárcel se li unien ahir les de Tino Fernández. El president gallec va parlar sense embuts, confirmant que s´està treballant perquè el canvi d´aires de Saúl sigui una realitat. No va ser l´únic. El tècnic balear, Javier Olaizola, també hi ha dit la seva. En una entrevista publicada avui per Diario de Mallorca, diu obertament el seu nom: «Si ve Saúl i demostra que està per jugar, jugarà. Però tindrà un rival (Joan Oriol) molt complicat de batre».

Encara no hi ha res oficial. Ni per part de Girona, Mallorca o Deportivo. Les negociacions, això sí, estan bastant avançades. Mentre que des de Montilivi s´opta pel silenci i no es donen gaires detalls, l´encar­regat de posar llum al tema va ser ahir Tino Fernández. Davant els mitjans, a banda d´abordar mil i un temes que giren entorn l´actualitat del Deportivo, també va parlar de Saúl García. «Estem treballant amb els seus agents perquè hi ha una opció molt avançada. Per la nostra part hi ha un compromís amb el Mallorca, presentat i acceptat». Les converses existeixen. És més, els gallecs, conscients que el seu futbolista no té lloc a Girona (només ha jugat 6 partits de lliga i l´arribada d´Angeliño el deixa amb encara menys opcions), s´han mogut ràpid buscant-li un nou destí per foguejar-se. Tino Fernández, això sí, va demanar calma, recordant que «encara no s´ha tancat res. La documentació encara s´ha d´acceptar per totes les parts i hem de veure com acaba tot plegat. Si és cert que tot apunta que acabarà sortint del Girona, però de moment no s´ha signat la seva desvinculació».

Incorporat el passat mes d´estiu per donar competència a Aday Benítez i Sebas Coris al carril esquer­re, el cert és que Saúl García no ha acabat de convèncer a Pablo Machín i el seu cos tècnic. Només un partit de Copa i mitja dotzena d´aparicions a la lliga (uns 200 minuts) són la seva pobra targeta de presentació. Segons Cárcel, va ser el propi jugador qui va demanar sortir del club tot buscant els minuts que no ha trobat a Montilivi. A Girona no s´ha trobat amb cap obstacle; tampoc n´ha posat el Deportivo, que s´ha afanyat a trobar-li un nou club. El Mallorca, instal·lat a la part baixa de la classificació, ha decidit regirar el mercat d´hivern per escapar de la zona perillosa. Una de les zones que vol apuntalar és el seu lateral esquerre. El rendiment de Joan Oriol no és l´esperat i Olaizola, el tècnic, no acaba de confiar en el seu teòric substitut, el jove Alberto López.

Mentrestant les parts segueixen parlant i acabant de lligar tots els serrells, Saúl no s´entrenava ahir al Top Ten de Blanes (té permís del club), encara que a la tarda sí que va treballar, primer al gimnàs i després a l´annex amb la resta dels seus companys.