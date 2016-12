El Saragossa d´Agné podria recuperar Xumetra per rebre el Girona el dia 8

El proper rival del Girona, el Saragossa, va tornar a la feina també dimecres amb una sessió d'entrenament en la qual tan sols hi va mancar el polonès Wilk, lesionat de gravetat al genoll. L'entrenador del conjunt aragonès, Raül Agné, va poder comptar a l'entrenament amb tots els homes que havien estat de baixa per lesió les últimes jornades com són Fran Rodríguez, Edu García i també Jordi Xumetra. L'extrem de l'Estartit ha deixat enrere una fissura de peroné que es va fer a finals d'octubre al camp del Valladolid en l'últim partit de Luis Milla com a tècnic dels aragonesos. Dos mesos després, Xumetra ja treballa amb la resta del grup i, depenent del seu estat de forma i de com el vegi Agné, podria estar a punt per reaparèixer contra el que va ser el seu equip des del 2006 fins al 2010. «El millor del retorn als entrenaments ha estat poder comptar amb el màxim de jugadors possibles», deia ahir Agné. Qui no jugarà segur diumenge 8 de gener a La Romareda (18.00) serà el central uruguaià Marcelo Silva, que està sancionat.

Dues victòries en les dues últimes jornades abans de Nadal contra Oviedo i a Vallecas van retornar el Saragossa a les posicions de privilegi i han fet que amb 27 punts, els mateixos que l'Osca -primer equip en llocs de play-off- l'entorn i l'afició s'hagi calmat una mica. «Estic content però no satisfet perquè podem fer-ho encara més bé. Tot i això, produeix satisfacció estar a dalt», deia Agné. Malgrat els últims bons resultats, es preveuen força canvis a la plantilla en aquest mercat d'hivern. Un dels noms que té el director esportiu, Narcís Julià, sobre la taula és el de Chuli. El davanter andalús, per qui també ha preguntat el Girona, entre molts altres equips, sembla que no continuarà a l'Almeria. D'altra banda, el club aragonès estudia cancel·lar la cessió de Juan Muñoz per part del Sevilla. El club vol reforçar-se també amb un central i un migcampista creatiu.