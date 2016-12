Saúl García abandona Girona

Aquesta tarda, el Girona, el Deportivo de la Corunya i el Mallorca han fet oficial, alhora, la marxa de Saúl García al club balear. El càntabre, cedit pels gallecs a Montilivi l'últim estiu, no ha trobat els minuts que buscava com a blanc-i-vermell i després de demanar la seva sortida a la direcció esportiva, aquesta s'ha fet oficial avui mateix.

Saúl García, que només ha jugat 6 partits de lliga i un de Copa del Rei en el que portem de temporada, no s'ha entrenat avui sota les ordres de Pablo Machín i s'ha deixat caure per Montilivi per signar la paperassa necessària que el permeten rescindir el seu contracte amb el Girona en aquest mercat d'hivern. El Deportivo, l'equip que el té en propietat, ha arribat a un acord amb el Mallorca, el nou destí del jugador. Allà, Saúl pugnarà amb un lloc a la banda esquerra de la defensa amb Joan Oriol.