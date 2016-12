El 2017, molt més i millor

Frustrat a Itàlia i cansat de voltar, la sort semblava haver-li girat l´esquena a Samuele Longo. Aquell mateix davanter que s´havia guanyat l´estima de l´afició de l´Espanyol i que havia irromput a Primera amb prou bona nota. Després d´aquell curs més que acceptable com a blanc-i-blau, i malgrat la seva joventut, Longo no va fer més que voltar i voltar. Hellas Verona, Rayo, Cagliari, Frosinone... Molts equips, l´Inter de Milà que seguia sense donar-li una oportunitat i els gols que es podien comptar amb els dits d´una sola mà. Fins que aquest 2016 ha vist la llum. De la mà del Girona, ha tornat a sentir-se futbolista. A gaudir al damunt de la gespa. S´ha convertit en un jugador imprescindible per a Machín, s´ha erigit en el pitxitxi de l´equip (suma 7 gols) i ha contribuït a l´excel·lent primera volta dels blanc-i-vermells, instal·lats a la part alta de la classificació, en posicions d´ascens directe. De motius per valorar positivament aquest any que tot just avui s´acaba, Longo en té un munt. Així ho fa, alhora que desitja un 2017 encara millor i ple d´èxits.

Dos desitjos té el de Col San Martino per aquest nou any. «El primer, espero que el que vingui sigui millor que el 2016», diu. I afegeix: «Espero que l´equip pugi a Primera». «Sigui com sigui, directe o a través del play-off», ho remata. No serà fàcil; si més no, mantenir la bona inèrcia dels gironins, que tancaran aquesta primera meitat del curs gairebé a dalt de tot de la taula i, des de fa jornades, ostentant la segona posició. En aquest sentit, hi pot jugar en contra l´aturada per vacances. «Parar mai ve bé, però és el que toca i tots els equips han descansat. Intentarem seguir guanyant», apunta Longo al respecte. L´italià diu que tant ell com els seus companys han tornat «molt bé» a la feina i amb les «piles carregades». «Estem amb moltes més ganes que no pas abans de marxar. Volem seguir en un bon moment i crec que ens pot anar bé haver descansat. Intentarem que la ratxa no s´aturi», completa.

A títol individual, amb 19 partits aquesta temporada (18 de lliga i 1 de Copa), a banda dels 7 gols que ha marcat, l´atacant diu estar «molt content». Però no només això el deixa satisfet, sinó també el gran rendiment de l´equip. «Ens estan sortint bé les coses i a mi també. Ja en tenia ganes», assegura, deixant ben clar que just això era el que «buscava» quan va acceptar a l´estiu venir cedit al Girona. «Era el que necessitava. Vinc d´un parell d´anys dolents, però sempre he sigut una persona positiva i estava convençut que tot m´aniria bé. Així ha sigut. De moment, tot plegat funciona i tinc moltes ganes que així segueixi i, si és possible, de millorar».

El club busca reforços

En aquesta primera part del campionat, si alguna cosa ha quedat clara és que Machín confia cegament en Longo. Tot i això, el club ha declarat obertament, en boca del director esportiu Quique Cárcel, que està buscant un altre davanter per reforçar la plantilla, el que sumaria més competència al davant. Res, però, que preocupi l´atacant. «Crec que qualsevol jugador que vingui ho farà per ajudar i serà benvingut. Són coses del club i jo i els meus companys no hi entrem. Si es fitxa un altre davanter, tinc molt clar que m´hauré de posar encara més les piles. Però ja era la meva intenció, seguir treballant i donar al màxim quan em toqui jugar».