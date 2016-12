Saúl abandona Girona i el club no farà cap més moviment fins passat any nou

El mercat d´hivern encara no ha aixecat el seu teló de manera oficial, però el Girona, com també d´altres clubs, ja s´ha mogut tot retocant la seva plantilla per mirar de fer-la el més competitiva possible de cares a aquesta segona meitat de la temporada. Si el dimecres presentava d´una tacada els joves Pablo Maffeo i Angeliño Tasende, cedits pel Manchester City, ahir confirmava el que feia uns dies que surava a l´ambient: Saúl García, sense oportunitats amb Machín, farà les maletes i acabarà la temporada a un altre destí. El càntabre signava ahir a mitja tarda la rescissió, cancel·lant així l´acord de cessió que tenia amb els blanc-i-vermells, deixant així la porta oberta per marxar cap a Palma. Allà se l´espera amb els braços oberts.

Saúl només ha jugat 6 partits de lliga (201 minuts) i un duel de Copa del Rei. Molt menys del que ell esperava. Va venir cedit del Deportivo a la recerca de protagonisme i gairebé exhaurida una volta, ha vist que no entra en els plans de Machín. Més se li han complicat les coses amb l´arribada d´Angeliño, un futbolista que s´adapta, en un principi, millor al carril esquerre. El jugador, veient el panorama, va demanar sortir i el Deportivo s´ha afanyat a trobar-li un destí. Ahir, totes les parts implicades tancaven l´acord. Saúl ahir ja no s´entrenava i va signar la rescissió i s´espera que s´incorpori als entrenaments del conjunt balear el més aviat possible.

Després d´aquests primers moviments, a Montilivi s´aturarà la maquinària i no hi haurà cap més novetat fins passat l´any nou. Serà a partir del 2 de gener quan el director, Quique Cárcel, seguirà pentinant al mercat a la recerca del desitjat davanter, a banda d´alguna oportunitat més que pugui aportar més competitivitat a la plantilla. Igualment, tampoc es descarta que la porta de sortida segueixi oberta. El central Carles Mas, que tot just surt d´una greu lesió, té molts números de marxar cedit a un club de Segona B, mentre que la situació de Juan Cámara (cedit pel Barça) és tota una incògnita, després que el protagonisme del futbolista andalús hagi estat gairebé nul: 22 minuts a la lliga.