Un Cap d'Any de Premier

«Qualsevol persona que es consideri futbolera ho ha de viure». Aquesta és la primera reflexió que venia ahir al cap a Jordi Guerrero, el segon entrenador del Girona, preguntat per l'experiència que va gaudir dissabte passat a Anfield assistint en directe al Liverpool-Manchester City poques hores abans de les campanades de benvinguda al 2017. Convidat per Carles Planchart, un dels membres del cos tècnic de Pep Guardiola, l'ajudant de Pablo Machín va tenir l'oportunitat d'estrenar-se per primera vegada en un partit de la Premier: tastar la màgia del futbol anglès no el va deixar indiferent. Mentre la lliga espanyola ha estat aturada dos caps de setmana coincidint amb el Nadal i el Cap d'Any, la primera divisió anglesa, com és habitual, no ha donat treva als aficionats disputant en aquest mateix període de temps tres jornades. Guerrero també va ser ahir a l'Etihad veient la victòria del City contra el Burnley, abans de tornar cap a casa i reprendre la feina a Montilivi aquesta tarda amb la visita al Saragossa del proper diumenge en el punt de mira.

Per al segon entrenador del Girona, la mística que envolta el futbol anglès, i més en dates assenyalades com el Boxing Day o Cap d'Any, és un fenomen «cultural» massa difícil d'aplicar a la lliga espanyola. «Us imagineu que ens haguessin posat un partit del Girona el dia 31 a 2/4 de 7 de la tarda? Qui hauria anat a l'estadi?», es preguntava ahir. Aquesta era la franja horària que va ocupar el Liverpool-City i, com no podia ser de cap altra manera, Anfield era ple «de gom a gom». «Es respira ambient de futbol tot el dia, és un altre món. La gent només viu per anar al partit aquell dia i ja des de moltes hores abans els voltants del camp estan plens d'aficionats i molts ja hi van a dinar a l'espera que arribi el moment d'entrar a l'estadi», recordava Guerrero, que va seguir el partit des de la grada que ocupaven els seguidors del Manchester City. Segons ell, «els aficionats es van passar tot el partit cantant i cridant, drets, però sense que hi hagués cap problema entre el públic d'un i altre equip». El tècnic, esclar, va quedar emocionat escoltant el You'll never walk alone a pulmó solt amb què l'afició dels reds rep els seus jugadors quan salten al camp.

Jordi Guerrero ja havia pogut gaudir a l'estiu d'una primera aproximació a l'encant del futbol anglès gràcies a l'estada de pretemporada que el Girona va fer a la Ciutat Esportiva del City i a l'amistós que va disputar l'equip contra el Blackburn Rovers. Ara aprofitant el Cap d'Any ha pogut anar una mica més enllà vivint des de la grada l'emoció de la Premier gràcies a la seva amistat amb Planchart, un dels col·laboradors de Guardiola. Després del partit va tornar a Manchester (poc més de mitja hora en cotxe) i va gaudir del sopar i la celebració de l'entrada del 2017 a casa del tècnic arbucienc, que com un altre gironí, Domènec Torrent, segueix l'exentrenador del Barça des de la seva etapa al filial del Barça, amb el qual van pujar a Segona B. El Cap d'Any de Manchester, segons l'ajudant de Machín, està marcat per l'espectacle pirotècnic que cobreix tot l'skyline de la ciutat. «Feia molta fred, però va ser molt maco», assegura.

I pràcticament sense temps per pair la derrota d'Anfiled, el City va haver de preparar la visita d'ahir del modest Burnley, en l'inici de la segona volta. Guerrero també va ser ahir a l'Etihad per seguir el partit, un estadi que ja coneixia de la visita guiada que hi va fer l'expedició del Girona a l'estiu, i on també va poder gaudir de la Premier, aquest cop des d'una grada segurament menys passional que la de Liverpool. Del futbol anglès l'atrau el seu joc «directe» i l'»encant» que Guerrero admet que «som professionals i hem de jugar a l'hora que ens diguin, però seria complicat aplicar aquests horaris a la lliga espanyola. De fet l'any passat es va fer una prova posant partits els dies 30 i 31 i ja no s'ha repetit perquè imagino que no devia funcionar».

Avui serà l'hora de tornar a Montilivi. El Girona reprèn els entrenaments aquesta tarda, ja amb el partit de diumenge a La Romareda en el punt de mira. Jordi Guerrero demana un 2017 «només una mica més bo que el de 2016, perquè això voldria dir que hem aconseguit el nostre somni». Avisa, això sí, que «serà llarg» el camí cap a Primera. «De moment diumenge tenim un partit molt difícil, però que ningú dubti que anirem a La Romareda a guanyar».