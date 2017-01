Cordero Vega xiularà el duel amb el Còrdova del diumenge 15 a Montilivi

El càntabre Adrián Cordero Vega, en la seva segona temporada a la categoria, serà l'encarregat de xiular el partit que la setmana vinent enfrontarà el Girona amb el Còrdova a l'estadi de Montilivi. Les estadístiques, tot i ser força minses, no són massa favorables al conjunt blanc-i-vermell. Tot just aquesta serà la quarta vegada que aquest àrbitre dirigirà un partit als de Machín; en les tres ocasions anteriors, més derrotes (2) que no pas victòries (1). L'últim precedent, tot i això, és positiu: un 1-0 contra el Mallorca al maig, amb un gol de penal transformat per Cristian Herrera. Aquest mateix curs, dues ensopegades. La primera, va ser també a casa i amb el Numància (2-3). Un dels gols dels sorians va arribar des dels onze metres. D'altra banda, amb Cordero Vega també es va perdre al camp de l'Alcorcón (1-0) per culpa d'un gol de Chema Rodríguez molt protestat pels gironins, en entendre que el central s'havia ajudat amb el braç.