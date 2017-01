Negociacions paral·leles

El Girona no escatimarà esforços aquest mercat d'hivern per potenciar una plantilla ja de per sí forta. La direcció esportiva està molt satisfeta amb el rendiment ofert pels jugadors durant aquesta primera volta però no vol patir per possibles lesions o sancions en moments decisius i per això s'ha proposat millorar-la encara més i dotar-la de més fons d'armari. La primera posició que s'ha vist reforçada ha estat la de carrilers on n'ha arribat un per banda Maffeo i Angeliño. Ara tota l'atenció se centra en l'atac. A l'estiu Quique Cárcel i Pablo Machín ja volien un quart davanter que competís amb Longo, Sandaza, Cristian Herrera i Felipe Sanchón però no es van poder concretar cap dels objectius. Quatre mesos després, el Girona manté la intenció d'incorporar el quart davanter, lloc pel qual opositen Sobrino (Alabès) i Chuli (Almeria). En principi, només un dels dos arribarà a Montilivi.

El retorn de Rubén Sobrino fa setmanes que s'està treballant. El davanter manxec, propietat del Manchester City, no està gaudint de minuts a Primera Divisió amb l'Alabès i, de fet, ja no va ser convocat dimecres per jugar a La Corunya partit de Copa. Malgrat que diversos equips han sondejat el seu fitxatge, el Manchester City només té en compte el Girona com a destí de Sobrino. Tot i això, la seva arribada a Montilivi depèn de si surt o no de l'Alabès. L'escassa participació fins ara (11 minuts a la Lliga i 115 a la Copa en tres partits) el conviden a canviar d'aires però el manxec vol esgotar les possibilitats de convèncer el tècnic dels vitorians, Mauricio Pellegrino. El que és clar és que si deixa Vitòria serà per tornar a Girona, per expressa voluntat del City, propietari dels seus drets.



Opció Chuli

Paral·lelament, el Girona manté obertes converses també amb Chuli. El davanter andalús deixarà l'Almeria aquest mes perquè no entra als plans de l'entrenador, i el club no vol tenir un jugador amb un sou tan alt a la banqueta perquè necessita diners per reforçar altres posicions. El futbolista ha descartat una oferta del Tenerife i ara són el Girona i el Saragossa els candidats a aconseguir els seus serveis. L'Almeria ha presentat les mateixes condicions econòmiques als dos clubs i és qüestió de veure quin està disposat a acceptar-les. El club andalús demanaria una contraprestació per la cessió i també que el club de destí es fes càrrec de la seva fitxa fins al 30 de juny. L'operació no hauria de trigar a desencallar-se.