«Alguna cosa està canviant al club, s´estan fent molt bé les coses»

Un dels capitans de l´equip i un dels jugadors amb més experiència dins el vestidor del Girona, el migcampista Eloi Amagat, va assegurar que ahir Montilivi feia «goig» i que «els que fa uns anys que som aquí no estàvem acostumats a viure un entrenament així».

El prop de mig miler d´aficionats reunits a l´estadi van donar el seu suport a uns jugadors que, a peu de camp, van notar la seva escalfor. «És un dia molt maco tant per a ells com per a nosaltres, això ens motiva i és un punt de suport molt important per a nosaltres», va afirmar el futbolista. Aquest fet, segons Amagat, «reflecteix que alguna cosa està canviant i que el club està fent bé les coses. Ara ja no veus només samarretes del Barça i del Madrid, sinó que cada vegada n´hi ha més del Girona».

L´equip va tornar el passat 28 de desembre a la feina i segons el jugador gironí, «tots hem passat unes bones vacances que ens han servit per carregar les piles i per desconnectar d´una categoria tan exigent. Ara tenim ganes i il·lusió de seguir amb la dinàmica amb què vam acabar el 2016».

Respecte al partit d´aquest proper diumenge (18 h) a la Romareda, Eloi Amagat va destacar que «els últims precedents en aquest estadi són molt bons però serà un partit molt complicat i molt disputat. En Raül Agné i el seu cos tècnic ens coneixen i segur que hauran treballat molt bé aquest partit».