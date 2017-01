El Girona obre les portes per Reis

En un dia tan especial com és el de la cavalcada de Reis, el Girona va deixar entrar de manera gratuïta a tot aficionat que volgués presenciar en directe l'entrenament de l'equip dirigit per Pablo Machín. En total, mig miler d'aficionats, sobretot mainada, va omplir la part baixa de la tribuna de l'estadi per, a banda de gaudir d'una sessió preparatòria de l'equip, mostrar el seu suport de cara a aquest nou any que acaba de començar.

És el primer any que el club organitza aquest esdeveniment i la veritat és que va tenir bona resposta. Coincidint també amb el bon moment de resultats que travessa l'equip, els aficionats, sobretot els més joves, van poder marxar de Montilivi amb un obsequi del seu equip i amb un autògraf dels futbolistes que, tant en l'inici com en el final de l'entrenament es van mostrar molt afectuosos amb els seguidors.

La jornada matinal va començar a l'annex de Montilivi, on tots els futbolistes de l'equip van fer uns primers exercicis abans d'enfilar cap al terreny de joc. Allà, els partidets van ser protagonistes i tots els presents al camp van poder cantar, tot i no tractar-se d'un compromís oficial, els gols que aconseguien els futbolistes.

Probablament el més esperat per a tots els gironins presents a Montilivi va arribar al final, quan un cop Machín va donar com a finalitzada la sessió d'entrenament, tots els jugadors es van apropar fins a tribuna per obsequiar els espectadors que es van apropar al camp el matí de la vigília de Reis. Tota la plantilla va repartir pilotes, bufandes i àlbums que, posteriorment, van ser signats pels mateixos protagonistes mentre acabaven de fer les delícies dels seguidors blanc-i-vermells amb les fotografies i els selfies.



Granell i Olivas, sense problemes

El migcampista Àlex Granell, que ha treballat de valent aquestes vacances de Nadal per arribar amb plenes condicions al partit de diumenge contra el Saragossa, va tornar a completar l'entrenament sense problemes i estarà disponible per Machín per jugar a la Romareda. Per la seva part, Kiko Olivas, que porta lesionat des del passat mes de setembre, també va completar aparentment sense problemes la sessió preparatòria i resta a l'espera d'aconseguir l'alta mèdica per reincorporar-se als partits. Només els lesionats de llarga durada Richy i Carles Mas van fer treball al marge del grup. Carbó, Chele i Gianni van ser els tres jugadors del Peralada també presents en l'entrenament d'ahir. A tots ells se'ls va sumar també Albert Torra, el porter del juvenil B blanc-i-vermell.