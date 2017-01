Raül Agné s'enfrontarà demà al Girona per quarta vegada a Segona A. Fins ara ho havia fet dos cops amb el Recreativo i un amb el Tenerife, i mai ha pogut guanyar. Amb els andalusos va acumular un parell d'empats (2-2 al Colombino i 0-0 a l'estadi), i amb els canaris, una derrota (0-1) el dia que hi debutava. El tècnic que va pujar l'equip blanc-i-vermell a la categoria de plata el 2008 dirigeix des de fa unes quantes setmanes el Saragossa, on el director esportiu, Narcís Julià, també amb passat com a jugador i preparador a Montilivi, el va reclamar per suplir el destituït Luis Milla. Els aragonesos porten dos triomfs seguits i han posat moltes expectatives en el duel de demà, que els pot permetre situar-se a tres punts dels gironins. Agné va comparèixer ahir per fer la prèvia del partit (Machín parlarà avui), i en la seva anàlisi va elogiar el futbol dels gironins i el seu potencial econòmic, a banda d'assegurar amb un lleuger somriure a la cara que per a ell enfrontar-se al seu exequip «no és massa especial».

«El Girona s'ha fet important a la categoria», va subratllar ahir el preparador de Mequinensa, a qui Machín va superar a finals de la temporada passada com el tècnic que més partits ha dirigit el club a Segona A. Agné en va fer 99 en dues etapes diferents, més els 42 a Segona B entre fase regular i promoció, per a un total de 141. Ell coneix més bé que ningú la brutal transformació de l'entitat, que va ascendir a l'elit amb la plantilla acumulant impagaments i que ara és capaç de «tenir el mateix bloc dels últims tres anys i reforçar-lo encara més cada temporada».

«El Girona juga diferent que la resta. I ho fan així des de fa tres anys, amb el mateix entrenador i el mateix bloc. Cada temporada reforcen l'equip. Com a club s'ha fet important a la categoria, són econòmicament forts i a més disposen del suport que els aporta el conveni amb el Manchester City», va desgranar el tècnic del Saragossa. Agné també va considerar que «tenen una plantilla molt llarga, van segons i estan allà per mèrits propis? Són un equip molt veloç, disposen de velocitat i precisió». Això sí, després de recordar que «han fet tres play-off en els últims banys», va deixar clar que «confio molt en els meus» i es va mostrar convençut de trencar la bona ratxa de resultats dels gironins a La Romareda (0-3 l'any passat en lliga i el mateix marcador en la promoció d'ascens de fa dues temporades).

El Saragossa arriba al partit després de guanyar 1-2 a Vallecas però el seu entrenador va advertir que «el Girona no té res a veure» amb els madrilenys. «Són un molt bon equip i nosaltres hem de ser cada dia millors i allargar les coses que fem bé», va destacar. Agné va considerar que Jordi Xumetra i Edu García, fins ara lesionats, tenen totes les opcions d'entrar a la llista de convocats i es va mostrar satisfet de recuperar-los «perquè tenen característiques peculiars i ens poden donar velocitat». Perd, en canvi, Fran Rodríguez, amb una tendinitis al peroné que el fa ser baixa indefinida.

Els dos triomfs seguits que duu ara l'equip aragonès (2-1 contra l'Oviedo i 1-2 a Vallecas) han tornat la il·lusió a Saragosa, on la visita del Girona està marcada en vermell. Ho admet Raül Agné, que ahir deia que «si som capaços de guanyar, seran tres de tres, ens posaríem a tres punts del segon. És una pedra de toc davant un molt bon equip». I va afegir: «les victòries et donen confiança. Si li sumes que seria la tercera i davant el segon classificat... ens faria pujar molt la moral. El cop d'efecte seria important. Ens permetria apropar-nos a la zona de dalt. Imagina't l'alegria que ens enduríem».

Raül Agné va ser l'encarregat de pujar a Segona A el Girona el 15 de juny de 2008. Havia agafat la direcció de l'equip aquella temporada, rellevant el tàndem que formaven Ricardo Rodríguez i Javi Salamero, i que havia assolit un any abans l'ascens a la categoria de bronze. El curs 2007/08 el Girona va excel·lir, quedant campió amb diverses jornades d'antel·lació. A la fase d'ascens, tot i els greus problemes econòmics, van eliminar el Barakaldo (0-0, 2-0) i el Ceuta (0-0, 1-0). A Segona va ser destituït a cinc jornades del final de la campanya 2008/09; després va tornar al club el curs 2010/11 de la mà de Xavi Julià. Hi va estar tot aquell exercici (57 punts) i en el següent va ser acomiadat pels mals resultats després d'una dolorosa derrota a Huelva. A Segona ha entrenat el Recreativo, el Tenerife i, ara, el Saragossa.