La victòria del Getafe obliga a puntuar demà per continuar segon

L´empat cap on s´encaminava l´Almeria-Getafe d´ahir a la tarda era un magnífic resultat per al Girona, que pràcticament hauria tingut assegurat mantenir la segona posició a la lliga fos quin fos el resultat de demà a La Romareda. Però a tres minuts del final Jorge Molina va marcar a la sortida d´un córner aprofitant la passivitat defensiva dels andalusos i va disparar els de Bordalás fins als 34 punts, un més que els gironins. D´aquesta manera, encara que de forma provisional, els madrilenys són segons. El Girona, per tant, haurà de puntuar a Saragossa per mantenir la seva posició de privilegi perquè en cas d´empat supera el Getafe per gol average. En aquesta anàlisi tampoc cal oblidar un tercer actor, el Cadis, que demà visita l´Elx i podria igualar el Girona si guanya i els de Machín perden a La Romareda. De totes maneres, si els blanc-i-vermells puntuen, els andalusos no els podran atrapar aquest cap de setmana. El Getafe i els Cadis s´han mostrat en les últimes jornades els rivals més en forma i que més ombra han pogut fer el Girona en la seva carrera cap a la consolidació de la plaça d´ascens directe.

Chuli juga amb l´Almeria

Un dels davanters que el Girona té en òrbita aquest mercat d´hivern és Chuli (Almeria). Ahir aquest futbolista va jugar la darrera mitja hora amb els andalusos i va veure com li anul·laven un gol per fora de joc previ d´un company.