El Girona dispara la il·lusió guanyant a Saragossa

Hi ha victòries i victòries, i la que ha aconseguit aquesta tarda el Girona al camp del Saragossa es mereix ser marcada amb vermell i majúscules. L'equip de Pablo Machín ha sabut sobreviure a una primera part on els locals han sigut superiors per igualar el duel a la represa i no perdonar en la primera ocasió clara que ha tingut.

Sandaza ha rematat de cap als 68 minuts una assistència també amb aquesta extremitat d'Alcalá després d'una falta lateral. I poc després, amb l'expulsió de Cani per doble amonestació, ha sabut mantenir el resultat, que el confirma en segona posició en solitari, en ascens directe, i sentenciar en l'afegit amb la diana d'Alcaraz. L'any comença tal i com va acabar el 2016: guanyant i confirmant les aspiracions de pujar, d'una vegada per totes, a Primera divisió.

Per al Girona la millor notícia ha sigut arribar al descans amb l'empat a zero. No és que el Saragossa hagi tingut un allau d'ocasions ni que René s'hagi hagut de disfressar de superheroi a sota els pals, però sí que els d'Agné hi han posat un parell de marxes més en els primers 45 minuts. Era d'esperar.

A La Romareda la visita del segon classificat s'esperava com una revàlida per confirmar les expectatives que havien aixecat els dos triomfs seguits contra Oviedo i Rayo amb què els aragonesos havien tancat el 2016. Al davant hi tenien el segon classificat i, a més a més, el Girona ja no els és cap desconegut i se li tenien ganes després dels dos últims 0-3 favorables als blanc-i-vermells.



La pilota durant ben bé els primers 20-25 minuts ha sigut descaradament del Saragossa. Els locals ho provaven amb fe i criteri i Ángel, Cani, Xiscu i Lanzarote feien anar de corcoll el Girona. En aquesta arrencada del partit ja han fet prou els de Machín evitant que els caigués cap gol. René amb prou feines ha hagut d'intervenir perquè la majoria de xuts han a fora. Aquesta intensa posada en escena dels aragonesos han encès la grada, una grada de les de veritat, que rugeix de debò quan els seus ho necessiten i que la pres amb l'àrbitre, acomiadat amb una sonora xiulada al descans després d'haver tallat el que interpretaven un atac del seu equip.

I el Girona? en aquesta primera part ben poc. Dos o tres xuts comptats des de fora l'àrea amb poca convicció de Borja García i tres corners desaprofitats. Sandaza, que ha sortit de titular deixant Longo a la banqueta, no pescava cap pilota tot i els intents d'obrir el joc per les bandes o buscant combinacions amb Portu i Borja. Maffeo, que ha redebutat després d'arribar en aquest mercat d'hivern, ha entrat ben poc en joc i la gran feina era pels centrals Ramalho, Alcalá i Juanpe, a qui es pot considerar els millors jugadors del Girona en els primers 45 minuts.

El Girona ha sortit amb un altre aire a la represa. En tres minuts ha generat més que en tota la primera part i ha posat la por al cos als aficionats de La Romareda. Primer ha sigut un xut de Granell que ha sortit fregant l'escaire d'Irureta i poc després un remat de Sandaza des de dins l'àrea que no ha sabut aprofitar la relliscada del defensa. El porter del Saragossa ha pogut enviar la pilota a corner. El partit s'havia equilibrat i els gironins mossegaven amb molta més convicció.

El primer a moure fitxa ha sigut Agné, donant entrada a Xumetra i Dongou. Machín ha replicat immediatament canviant Granell per Alcaraz. Curiosament el ritme ha disminuït i el partit no tenia cap dominador clar. I així, quan semblava que el duel s'adormia, ha arribat el 0-1, obra de Sandaza, rematant dins la petita amb el cap una assistència d'Alcalá després d'una falta lateral.

Amb el partit encarrilat els esdeveniments s'han precipitat. La Romareda ha emmudit fins l'expulsió de Cani per doble groga a un quart del final, i després l'ha tornat a emprendre contra l'àrbitre Areces Franco. Amb el marcador a favor i un home més el partit no es podia escapar. Els catalans, fins i tot, han perdonat el 0-2 en una contra de Portu rematada de la pitjor manera per Longo però han aconseguit sentenciar ja en l'afegit amb el gol d'Alcaraz després d'una bona jugada de l'italià mentre la Romareda es buidava. Per tercera vegada seguida el Girona els deixava amb un pam de nas.



Fitxa tècnica

Saragossa: Irureta, Isaac, José Enrique (Casado, min. , Cabrera, Jesús Valentín, Ros, Zapater, Lanzarote (Xumetra, min. 57), Ángel, Cani i Xiscu (Dongou, min. 63).

Girona: René, Maffeo, Ramalho, Alcalá, Juanpe, Aday, Pere Pons, Granell (Alcaraz, min. 64), Portu (Cristian Herrera, min. 88), Borja García i Sandaza (Longo, min. 77).

Gol: 0-1, min. 68, Sandaza; 0-2, Alcaraz, min. 91;

Àrbitre: Areces Franco (Comitè asturià). Ha amonestat Cani (2) expulsat al minut 74 (Saragossa) i Granell (Girona).