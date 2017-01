Victòria «importantíssima» a La Romareda

Amb la primera victòria de l'any sota del braç i ben content ha aparegut el tècnic Pablo Machín a la sala de premsa de La Romareda. Bàsicament, perquè el seu equip ha aconseguit una «victòria importantíssima», sobretot després de «corregir alguns aspectes» al descans.

«El Saragossa ha entrat millor que no pas nosaltres i ha demostrat el seu enorme potencial», ha valorat el sorià, admetent que el Girona ha sabut «patir» durant una bona estona «sense tornar-nos bojos» tot i que els aragonesos «tret d'un xut al pal tampoc han fet intervenir gaire el nostre porter».

Ha estat el pas pels vestidors la clau per a Machín. «Hem corregit alguna cosa que no ens estava funcionant i hem entrat molt millor que no pas ells al segon temps. Crec que el marcador ha estat del tot just i merescut», ha valorat el tècnic, qui ha marxat de Saragossa «amb la satisfacció de seguir mantenint la segona plaça» a la classificació de lliga.