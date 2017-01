L´Almeria-Girona es jugarà el dissabte 11 de febrer a les 16.00

LaLliga ha fet públics els horaris de la jornada 25 de Segona A. L'Almeria-Girona ha quedat fixat pel dissabte 11 de febrer a les 16.00, ofert per LaLiga 1,2,3TV. Aquell mateix dia es jugarà un Getafe-Cadis (20.00, Gol) on els de Machín hi tindran molt d'interès perquè, a dia d'avui, són els dos principals perseguidors que tenen. Els horaris dels propers partits de Lliga del Girona són aquests:

Diumenge 15, 20.00 Girona-Còrdova (Gol)

Diumenge 22, 18.00 Girona-Sevilla Atlètic (Movistar Partidazo)

Divendres 27, 20.00 Elx-Girona (LaLiga 1,2,3TV)

Diumenge 5 de febrer, 20.00 Girona-Valladolid (Gol)

Dissabte 11 de febrer, 16.00 Almeria-Girona (LaLiga 1,2,3 TV)