Alcaraz: El migcampista total que troba el camí del gol cada 138 minuts

Malgrat que la direcció esportiva treballa per a reforçar la parcel·la ofensiva amb, com a mínim, un davanter, els números diuen que el gol no és cap problema per al Girona. El conjunt de Pablo Machín és el més golejador de la categoria i també el que té més bon average general (+13) fins i tot per davant del Llevant (+12). El màxim golejador de l'equip és Samuele Longo amb 7 dianes seguit per un Borja García que, amb el retoc tàctic de Machín, juga ara més a prop de la porteria i ja n'ha fet 6. Tot i que Sandaza (3) i Cristian Herrera (2) han despertat les últimes jornades, el tercer màxim golejador és sorprenentment un migcampista: Rubén Alcaraz (5). El barceloní està signant una notable temporada sense ser titular. L'exjugador de l'Hospitalet va marcar al camp del Saragossa el seu cinquè gol del curs que va servir per estacar la victòria (0-2). «Ens vam merèixer guanyar. Sabíem que la pressió seria alta i que teníem exigència però vam tornar a guanyar i recuperar la dinàmia del darrer mes», explica.

Marcar no se li fa gens estrany a un Alcaraz que en la seva etapa a Segona B amb el Prat i, sobretot, l'Hospitalet (10 gols el curs 14-15) veia porteria amb freqüència. El fet de jugar amb només un davanter en punta d'atac ha donat més responsabilitats defensives als migcampistes però al mateix temps, els mitges puntes (Portu i Borja García) gaudeixen ara de molta més llibertat per arribar a l'àrea rival. Al mateix temps, homes com Pere Pons, Alcaraz i Granell no han deixat de trepitjar camp contrari i celebrar gols. El de Sant Martí Vell n'ha fet dos, el gironí en duu un i Alcaraz s'ha enfilat fins als cinc ja. «Tot el que sigui ajudar és bo. Som l'equip més golejador i hem de seguir així perquè fer gols dóna punts», diu. Malgrat que l'estadística diu que Alcaraz fa un gol cada 138 minuts, el barceloní no és titular a l'equip. El jugador accepta amb resignació el paper que li toca. «Estic content. És difícil ser titular al Girona i, si puc sortir una estona i ajudar l'equip amb minuts o el que sigui, està bé», assegura.

Alcaraz destaca la salut i unió del vestidor. «Tenim un grup fantàstic. A qui toca sortir dos minuts o mitja hora, ho dóna tot per l'equip, perquè l'objectiu és pujar», recorda. En aquest sentit, Alcaraz considera que el Girona està en la bona línia però no descarta que algun dels grans es desperti. «Si fem les coses bé, hem d'estar a dalt. Tot i això, Còrdova, Saragossa o algun altre poden despertar. nosaltres depenem de nosaltres». A més a més, el migcampista barceloní no veu encara el Llevant celebrant l'ascens. «De moment és el millor equip però encara queda tota una volta per disputar-se i poden passar moltes coses en una Lliga tan llarga», recorda.



Els 6 gols de Luso i els 7 de Timor

L'aportació d'Alcaraz als registres golejadors del Girona va camí de superar la d'alguns altres il·lustres pivots blanc-i-vermells de les darreres temporades. Així, el barceloní ja ha igualat els 5 que va marcar Granell la temporada passada i l'anterior. D'aquesta manera, de tots els pivots que han passat el Girona des que l'equip va tornar a Segona Divisió A (2008-09), només Luso Delgado (12-13) i David Timor van marcar més gols que Alcaraz. L'aragonès va explotar l'any del primer play-off amb Rubi a la banqueta en un curs que va començar com a lateral. Les lesions de Joseba Garmendia, Eloi Amagat i Kitoko van fer que Rubi el reubiqués a pivot on va donar un magnífic rendiment i va fer 6 gols (la majoria de cap en accions d'estratègia).

Luso va fitxar després pel Còrdova -proper rival del Girona- amb qui va tastar la Primera Divisió i del qual n'és actualment un dels capitans. El migcampista més golejador que ha vist últimament Montilivi és sens dubte David Timor. El de Carcaixent, actualment a Primera Divisió amb el Leganés, va signar 7 dianes la temporada 13-14. Els gols del valencià van arribar sobretot amb llançaments des de la llarga distància amb la cama esquerra.