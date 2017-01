El Girona ja té 6.000 abonats

El Girona ha arribat a la xifra de 6.000 abonats que es va marcar fa unes setmanes, quan el president Delfí Geli i el director general, Ignasi Mas-Bagà, van presentar la campanya "Boig per tu", a la qual també s'hi ha sumat la promoció del carnet de mitja temporada que es va llançar coincidint amb el Nadal. Precisament l'abonat 6.000, Marcel Nogués, un nen de 12 anys, va rebre l'abonament del Girona com a regal de Reis, igual com el seu germà Mateu, i ja el podran estrenar diumenge contra el Còrdova (20.00).

Segons ha informat el club, el retrat de l´abonat-tipus blanc-i-vermell és el d´un home, d´entre 35 i 55 anys, majoritàriament de la ciutat de Girona, tot i que el públic femení s´ha incrementat notablement; el 15% són sòcies. En el rànquing de les poblacions d´origen, a banda del primer lloc de Girona, el segon i el tercer l´ocupen Salt i Banyoles, respectivament.

La bona trajectòria de l'equip de Pablo Machín, segon a la Lliga 1,2,3, en posició d'ascens directe a Primera, també ha fet augmentar l'assistència a l'estadi en el que es porta de temporada, amb una mitjana d'assistència cada cop més pròxima als 5.000 espectadors. El Girona afronta ara dos partits seguits a casa contra el Còrdova i el Sevilla Atlètic, el darrer de la primera volta i el primer de la segona, una magnífica oportunitat per seguir ampliant el coixí en la lluita per l'ascens i també per tal que l'afició es mantingui donant suport a l'equip.