El Girona visitarà Almeria el dissabte 11 de febrer a les 4 de la tarda

En un mes just, el Girona visitarà un dels estadis amb un record més aviat agre que no pas dolç. Almeria, la mateixa plaça en la que quatre anys enrere es perdia l'oportunitat de pujar a Primera, serà el camp que l'equip català trepitjarà el proper dissabte 11 de febrer. El partit, corresponent a la jornada 25 del campionat de lliga, arrencarà a les 4 de la tarda, tal i com va determinar ahir la Lliga.

El Juegos del Mediterráneo sol ser una plaça complicada per als gironins. En aquestes últimes temporades seguides a la Segona Divisió A mai hi ha guanyat. Un any enrere hi va caure per la mínima (1-0), mentre que també hi va perdre els dos cops que el va visitar el curs 12/13. El primer, a la lliga, amb un dolorós 2-1 el dia que l'àrbitre Ocón Arraiz es va empassar un clamorós penal al paraguaià Javier Acuña. I el segon, en l'última eliminatòria del play-off d'ascens, amb un clar 3-0 que finiquitava les esperances dels de Montilivi de pujar a l'elit per primer cop a la seva història. L'altre precedent, el curs 11/12, va acabar amb un empat al marcador: 2-2.

Aquesta mateixa jornada 25 té reservats alguns duels directes a la part alta que poden beneficiar el Girona si és capaç de guanyar a Almeria. El Sevilla Atlètic rebra el Lugo el divendres dia 10 i l'endemà hi haurà un Getafe-Cadis (20.00).