Denuncien càntics ofensius contra el Girona a Saragossa

La Lliga denunciava ahir davant del Comitè de Competició de la Federació i també de la Comissió Antiviolència un seguit de càntics ofensius que un grup d'aficionats del Saragossa va dirigir aquest diumenge passat cap a l'àrbitre Víctor Areces Franco, l'encarregat de xiular el partit contra el Girona, i també contra dos futbolistes del conjunt blanc-i-vermell.

En el seu escrit, la Lliga explica que al minut 73 i amb el marcador de 0-1 a favor dels visitants, just després de l'expulsió del migcampista Cani per doble amonestació, uns 75 aficionats locals ubicats on habitualment se situa el grup conegut com a Ligallo va entonar «de forma coral i coordinada, durant uns 10 segons, Oeoa oeoa tots els diumenges ens xiula un subnormal», referint-se al col·legiat.

En aquell mateix minut, mentre el migcampista Pere Pons era atès al damunt de la gespa, el mateix nombre de seguidors locals van entonar, també de manera coral i coordinada durant aproximadament uns 7 segons, el missatge «trepitja'l, trepitja'l», dirigit cap al jugador de Sant Martí Vell, que en aquells moments acabava de rebut l'entrada de Cani. Aquest càntic es va repetir a la mateixa zona de l'estadi en boca dels mateixos aficionats només uns minuts més tard (al 81), quan un altre futbolista del Girona estava estès al damunt del terreny de joc.

L'escrit, això sí, subratlla igualment que tots aquests càntics que denuncia no van ser secundats en cap moment per la resta d'espectadors que van assistir el diumenge a l'estadi de la Romareda.