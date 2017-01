Un Girona en creixement

Un any i mig després de l'arribada al Girona FC de la societat TVSE Futbol es pot dir sense complexos que el club viu un dels moments més esplendorosos dels últims temps. Sense embolics interns, amb els comptes al dia, i amb una situació esportiva envejable, l'afició també comença a respondre i ahir es va anunciar que s'havia arribat a la xifra de 6.000 abonats. Montilivi encara és lluny d'omplir-se, però aquest s'aventura un primer pas perquè durant la segona volta, si l'equip continua optant a l'ascens directe, l'estadi torni a ser el de les grans ocasions. Un nen de 12 anys, Marcel Nogués, que va rebre el carnet com a regal de Reis, igual com el seu germà Mateu, és l'abonat sis milers del club blanc-i-vermell. Aprofitant aquesta dada, el Girona va revelar que la majoria dels seus socis venen, a banda de la capital, de Salt i de Banyoles, que un 15% són dones i que el perfil majoritari de l'abonat és el d'un home d'entre 35 i 55 anys, preferentment de Girona ciutat.

«Els resultats estan animant la gent, i a més al club les coses s'estan fent bé, però encara volem més afició al costat de l'equip», deia ahir el president, Delfí Geli, a l'hora de valorar aquesta bona resposta de la massa social. Que el Girona es troba en una fase de creixement exponencial no només ho demostra l'haver superat els 6.000 abonats a primers de gener després d'una campanya de Nadal molt bona, tant en captació de socis com en vendes de productes de marxandatge, sinó també que la mitjana d'assistència a l'estadi ha crescut, o que el perfil del club a Twitter ja ha superat els 100.000 seguidors i ocupa el desè lloc de vint-i-dos en el rànquing de la categoria. En total se sumen 170.000 seguidors a les xarxes socials, entre Twitter, Facebook, que compta amb més de 50.000 «m'agrada», i el perfil d'Instagram, que el segueixen uns 17.000 aficionats. No cal oblidar, tampoc, que el Girona és el club amb més temporades seguides a la Segona A (9), i que ha jugat la promoció tres cops (2013, 2015 i 2016) en els últims anys.

La mitjana d'assistència a Montilivi després dels 10 primers partits de Lliga era de 3.851 espectadors; un any després la progressió es notable i se situa en 4.709. Fins ara la millor entrada va coincidir amb la visita del líder, el Llevant, el primer diumenge de desembre al migdia (6.086) tot i la pluja que va caure aquell dia a la ciutat. Només un cop (contra el Mirandés, en un partit entre setmana) s'ha baixat dels 4.000 espectadors.

Geli recorda que «donem les màximes facilitats per tal que la gent s'engresqui amb el Girona i com que els resultats hi són, ho estem aconseguint». Preguntat per si caldrà posar un límit màxim a l'entrada d'abonats (l'aforament de Montilivi és per a 9.200 espectadors), el president va dir que «quan arribi el moment es veurà» i va insistir que la voluntat, de moment, és seguir consolidant la massa social i millorant l'assistència a l'estadi en els partits.

Ara el Girona té per davant dues jornades seguides a Montilivi contra el Còrdova (diumenge, 20.00) i el Sevilla Atlètic (diumenge 22, 18.00), una magnífica oportunitat per seguir fent coixí en la lluita per l'ascens directe i per tal que l'afició continuï demostrant que està al costat de l'equip. De moment els 6.000 abonats que ja s'han aconseguit permeten assolir l'objectiu que es va marcar el club amb la campanya «Boig per tu» engegada fa algunes setmanes i que va tenir continuïtat amb la promoció del carnet per Nadal.