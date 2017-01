Machín prova amb Sandaza i Longo a dalt en una sessió sense Coris ni Juan Cámara

Jugar amb només un davanter de referència i tenir Borja de segon punta és un experiment que ha funcionat prou bé al Girona aquesta temporada, però Pablo Machín, molt fidel als seus principis, no deixa de treballar sempre que pot amb dos davanters purs, un sistema d'atac que va provar en l'últim partit de l'any, a casa i davant el Nàstic (4-2). Si bé a Saragossa va sortir amb Sandaza com a únic referent a dalt, podria variar el dibuix aquest diumenge coincidint amb la visita del Còrdova a l'estadi. Ahir, en el primer entrenament al damunt de la gespa de Montilivi d'aquesta setmana, Machín va donar algunes pistes de com pensa afrontar el proper compromís de lliga. Després d'uns quants exercicis, els jugadors van dedicar la part final de l'entrenament a jugar un partit. Un dels equips estava format per la majoria de futbolistes titulars, atacant a la porteria de René. I en ell, el sorià va apostar a dalt per Fran Sandaza i Samuele Longo, dos davanters de referència.

Si finalment opta per aquesta versió, haurà de prescindir d'un dels migcampistes. Pere Pons té el lloc assegurat i caldrà veure si Borja García i Portu coincideixen al damunt del terreny de joc; si és així, Granell es quedaria a la banqueta. Al darrere, al trident habitual de centrals (Ramalho, Alcalá i Juanpe) s'hi va sumar a la dreta Miguel Ángel Cifuentes. L'andalús va ser suplent la setmana passada, perjudicat per la titularitat de Pablo Maffeo.

Dues absències

Pablo Machín va poder treballar ahir amb gairebé tot el gruix de la seva plantilla, excepte Sebas Coris i Juan Cámara. El primer es va haver d'absentar per culpa d'una gastroenteritis. Depenent de com evoluciona, podrà o no estar a disposició del cos tècnic per al duel de diumenge. Cámara, de la seva banda, no es va exercitar al patir una lleu sobrecàrrega. L'andalús hauria d'haver-se recuperat a temps pel cap de setmana, tot i que Machín no hi compta gaire.

Aday Benítez, titular a la banda esquerra, es va entrenar sense massa problemes fins que a 20 minuts del final va haver-se de retirar al notar unes lleu molèsties musculars. Va acabar la sessió a la banda realitzant diversos estiraments i caldrà veure quina és la seva evolució. Richy Álvarez, de la seva banda, va treballar a part del grup un dia més.