Luis Carrión (Còrdova): «El Girona domina diversos aspectes del joc»

L'entrenador del Còrdova, Luis Carrión, es va mostrar ahir optimista sobre les possibilitats del seu equip demà a Girona i va assenyalar que veu «factible» la victòria tot i que «no serà fàcil». Carrión va explicar que ha treballat «com fer mal» al Girona i va dir que per a ell «la clau serà ser més forts que ells». El jove tècnic barceloní, de 37 anys, ascendit del filial arran de la destitució de José Luis Oltra considera que el Girona «domina diversos aspectes del joc, com la possessió o sortir ràpids». Carrión recorda que el Còrdova ofereix la seva millor versió a domicili, i de fet, és el segon millor visitant de Laliga 1,23, amb els mateixos 14 punts que Girona i Reus. «Hem d'aprofitar això, encara que no hauria de ser així perquè sempre ha de ser més fàcil guanyar a casa», va subratllar Carrión, que afegia que no té ànims de revenja per l'eliminació de la promoció d'ascens soferta pels cordobesos la passada temporada a Montilivi.

Pel que fa al possible onze, l'exjugador del planter del Barça i del Nàstic va revelar que el porter Kieszek, Domingo Cisma i Luso Delgado estaran a punt però que la presència del central Héctor Rodas a Montilivi dependrà d'una prova que se li faci avui en l'últim entrenament abans de marxar cap a terres gironines. Carrión confia també que arribi el trànsfer internacional de Javi Lara, fitxat fa pocs dies procedent de l'Atlètic Kolkata, de la Lliga índia.