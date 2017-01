«Els rivals es reforcen i hem de tenir les màximes armes per competir-hi»

El Girona no va esperar ni 24 hores a moure el mercat d'hivern. El primer dia d'obertura del termini per incorporar nous jugadors, elclub anunciava les cessions per part del Manchester City de Pablo Maffeo i Angeliño Tasende. Eren els primers fitxatges d'un Girona que feia setmanes que havia reconegut que apostaria per la contractació d'un altre davanter. Aquest quart atacant ja entrava dins la planificació inicial de la pretemporada però a l'estiu els objectius de Quique Cárcel van apostar per marxar a l'estranger o jugar a Primera i això va fer que el club decidís no incorporar ningú més fins al gener. Ara, gairebé superat mig mes, el club ha vist com dues les operacions que té engegades, Sobrino (Alabès) i Chuli (Almeria) de moment no es desencallen i l'atacant desitjat encara no ha arribat. Ahir al migdia Pablo Machín restava urgència i necessitat de reforçar la davantera destacant els mèrits dels jugadors actuals tot i que, al mateix temps, reconeixia que per competir amb garanties, «calen el màxim d'armes possibles». És a dir, que si com va passar a l'estiu no es pot fitxar un jugador «per millorar» i només «per omplir», no vindrà ningú. «No portarem ningú per portar. Si som els segons és perquè els futbolistes que hi ha aquí han demostrat tenir capacitat. Probablement el nostre millor fitxatge el tenim a casa», afegia. El sorià, tanmateix, és partidari -«aquesta és la intenció»- que arribin més efectius en atac perquè els rivals «poden canviar i reforçar-se molt». El tècnic expolica que «durant aquesta part de competició ens ha anat bé amb el que teníem» però alerta que els rivals es reforçaran i «per competir amb ells, hem de tenir el màxim d'armes possibles».

Dos dels objectius del Girona són Sobrino i Chuli. El manxec, que va oferir un rendiment notable la segona volta del curs passat a Montilivi, no està gaudint de gens de protagonisme a Primera amb l'Alabès. Tot i això, de moment, Sobrino es resisteix a sortir de Vitòria. El jugador és propietat del City que, en principi, només té en compte Girona com a destí del jugador si surt de l'Alabès malgrat que el Getafe i d'altres equips de Segona A s'hi han interessat. Pel que fa a Chuli, l'Almeria està decidit a treure-se'l de sobre a causa de la seva alta fitxa però el jugador té altres ofertes (Saragossa) i no s'acaba de decidir. El conjunt andalús demana que el club de destí assumeixi la seva fitxa i pagui també una contraprestació.

D'aquesta manera, i per si no es desencallen aviat aquestes opcions, el Girona té oberts altres fronts. I és que, la direcció esportiva té clar que cal afegir més competència a l'atac per arribar amb garanties al final de temporada quan les lesions i sancions poden aparèixer en partits decisius. Mentrestant alguns dels rivals es van reforçant ja amb vistes a la segona volta i és sobretot el Getafe el que més ho ha fet. Els madrilenys han fitxat Sergio Mora (UCAM) i Peña (Oviedo) i ahir Bordalás va avisar que estan «valorant fer algun fitxatge més». A més a més, el Cadis, tercer classificat, i equips com el Valladolid, el Saragossa o l'Oviedo, entre d'altres, també es reforçaran per acostar-se a les posicions de privilegi.

D'altra banda, Machín va revelar que de moment cap futbolista ha manifestat la seva voluntat de deixar el Girona aquest mes. «Jo estic encantat amb tothom. El grup és el més important. Encara que hi hagi gent que no té gaire protagonisme els diumenges, sí que en tenen als entrenaments a l'hora de posar-ho difícil als companys. Ara per ara no tinc constància que ningú vulgui sortir», deia Machín. El cas de Mas és diferent. El tècnic, tot i que assegurar que no sap gaire com està el seu cas, va dir que suposava que la seva sortida «és una opció».



Crida a l'afició

Pel que fa al partit del Còrdova de demà, Machín va fer una crida a l'afició a desafiar el fred «perquè ja ens encarregarem nosaltres d'escalfar l'ambient». El tècnic no considera que el Còrdova acusi el desgast d'haver jugat dimecres la Copa contra l'Alcorcón. «Si ens pensem que tindrem algun avantatge per aquest petit detall, estem molt equivocats. Tenen ganes d'enfrontar-se a nosaltres pel darrer play-off i disposen d'un gran potencial com a visitants».

Una victòria contra el Còrdova permetria signar la millor primera volta a Segona. Això per a Machín és de valorar juntament amb tot el que està fent l'equip els últims anys. «Fins que no ens aturem a pensar i valorar aquests números no sabrem certament el que estan fent aquests jugadors durant aquest últim cicle», deia. El sorià, però, lamentava que «fent-ho tan bé en partits puntuals hagi faltat encert o fortuna o no s'hagi tingut la força per saber guanyar». «Tot i això hem de seguir sent l'equip més pesat», afegia.