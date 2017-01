Amb el bon record de la remuntada al «play-off» passat

n Els duels entre el Girona i el Còrdova s'han convertit en tot un clàssic de Segona Divisió els últims anys. Tret del curs 2014-15, en què els andalusos van competir a Primera Divisió, gironins i cordovesos s'han vist les cares cada any un parell de vegades amb resultats per a tots els gustos. Les últimes temporades Montilivi s'estava convertint en un estadi talismà per al Còrdova amb dues victòries per 0-1 la 13-14 i l'any passat. A més a més el conjunt gironí també acumulava cinc derrotes seguides a l'Arcángel. Tot va canviar però en l'eliminatòria del play-off d'ascens a Primera del juny passat.

El Girona havia perdut a terres andaluses (2-1) i Montilivi es va vestir de gala (8.913 espectadors) per a assistir a una remuntada que havia de dur l'equip a l'última ronda per l'ascens. En un duel molt tàctic, el gol de Xisco (0-1, m.55) semblava esvair qualsevol opció per a un Girona que no havia dit la seva última paraula. Així, Borja García (m.65) i Aday (m.81) van respondre per dur el partit a la pròrroga, on el Girona tenia l'avantatge de superar l'eliminatòria en cas de repetir-se al final el 2-1 –pel fet d'haver quedat per damunt del Còrdova a la classificació regular–. Cristian Herrera, tanmateix, es va encarregar de capgirar del tot l'eliminatòria amb un gol al contracop quan el Còrdova, amb un de menys per l'expulsió de Stankevicius s'havia bolcat a la desesperada a l'atac. Estava fet. Montilivi trencava la malastrugança contra els blanc-i-verds i l'afició continuava somiant una setmana més amb un ascens que l'Osasuna s'encarregaria de frustrar.