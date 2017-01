El Girona bat rècords

El partit ha començat de la millor manera pel Girona. Una excel·lent centrada de Miguel Ángel Cifuentes, avui titular en detriment de Pablo Maffeo, ha trobat la rematada de Fran Sandaza, que s'ha estavellat al pal. Ell mateix ha collit el rebuig, ha rematat una segona vegada a peus d'un defensa i, de nou, l'esfèrica li ha caigut als peus. A la tercera ja no ha perdonat i ha afusellat el porter Kieszek fent pujar l'1-0 al marcador. Només cinc minuts després, ha estat Granell el que ha fregat el 2-0. El seu xut, potent, l'ha tret el porter del Còrdova amb una molt bona estirada.

El gol i el domini local han deixat una mica estabornit als visitants, força superats pel control blanc-i-vermell i amb Pedro Ríos com a únic futbolista un pèl entonat. Amb el pas dels minuts, el duel s'ha anat equilibrant, però sempre sota control els de Pablo Machín, que han gaudit d'una nova oportunitat per marcar el segon.

Al llindar de la mitja hora, una bona acció col·lectiva ha permès a Portu colar-se a l'interior de la gran i, des d'allà, provar un xut sec que ha acabat blocant Kieszek. Només quatre minuts més tard, nova aproximació amb cara i ulls dels de Montilivi. Llarga conducció de Pere Pons fins plantar-se a la frontal, allà ha cedit la pilota per Sandaza i el xut creuat d'aquest ha sortit llepant el pal dret de la porteria visitant.

Un ensurt protagonitzat per Alcalá (el central ha hagut de ser atès a la banda després d'una trompada de Borja Domínguez) ha estat l'únic destacat dels últims minuts d'una primera meitat totalment controlada pel Girona.

La segona meitat ha començat com la primera, ben moguda i amb un Girona intens. Als 20 segons, una cavalcada de Portu ha acabat amb la centrada fluixa del murcià. Instants després, Borja García s'ha inventat un xut col·locat que ha llepat el travesser. Es mastegava el gol i aquest no ha trigat en arribar. Pere Pons ha conduït la pilota des del mig del camp, l'ha cedit cap a Borja i aquest, l'ha obert per l'entrada d'Aday. El vallesà s'ha tret del barret una centrada que cap defensor ha encertat a l'hora de refusar i Portu, el més llest de tots, ha connectat un xut creuat davant el que Kieszek no hi ha pogut fer res.

Els gironins, tot i l'avantatge, han seguit buscant ampliar el marcador. Hauria pogut caure el tercer però l'àrbitre assistent ha anul·lat un gol de Portu per fora de joc. En l'acció següent, ja a l'altra àrea, René ha salvat els mobles amb una brillant intervenció en un remat potent i creuat de Cisma. Ha despertat el Còrdova, que ha posat una marxa més i ha començat a inquietar la porteria blanc-i-vermella.

Si Cisma ha fregat abans el 2-1, més clara ha estat l'ocasió següent. Juli ha tornat a trobar una gran resposta de Juli, l'esfèrica ha quedat morta i el xut final de Pedro Ríos ha marxat fora incomprensiblement. Un minut després, de nou atac dels andalusos. En aquest cas, entre René i el pal esquerre han evitat el gol de Piovaccari.

Amb l'entrada de Rubén Alcaraz, el Girona s'ha recomposat i el mateix migcampista barceloní ha tingut el tercer a les seves botes, tot i que ha acabat enviant la pilota pel damunt de la porteria rival. Tot i això, el Còrdova s'ha estirat de nou als últims minuts i René ha hagut d'aparèixer un cop més. Una mà seva ha evitat una rematada franca de Rodri al minut 85. Al 86, una més del porter del Girona. Juli, amb tot de cares per marcar, s'ha topat amb una nova intervenció d'un René que ha acabat blocant l'esfèrica.

Al final, el marcador ja no s'ha mogut i els gironins han sumat una victòria que els permet tancar la millor primera volta de la seva història a Segona A (39 punts). A més, el coixí respecte el Getafe s'eixampla fins els 4 punts.

Fitxa tècnica:

Girona: René, Cifuentes, Ramalho, Alcalá, Juanpe, Aday, Pere Pons, Granell, Portu (Longo, min. 78), Borja García (Alcaraz, min. 68) i Sandaza (Cristian Herrera, min. 82).

Còrdova: Kieszek, Caro (Antoñito, min. 56), Cisma, Luso, Bijimine, Edu Ramos, Borja Domínguez, Pedro Ríos (Rodri, min. 71), Piovaccari, Juli i Esteve (Javi Galán, min. 56).

Gols: 1-0, Sandaza (min. 1). 2-0, Portu (min. 53).

Àrbitre: Cordero Vega (comitè càntabre). Ha amonestat Alcalá, Pere Pons, Ramalho (Girona); Piovaccari, Borja Domínguez, Esteve (Còrdova).

Estadi: Montilivi. 3.826 espectadors.