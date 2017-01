Machín: «Si seguim en aquest camí tindrem moltes més tardes com aquesta»

Després de la valuosa victòria del Girona contra el Còrdova (2-0), Pablo Machín ha dit a la roda de premsa posterior al partit que «hem de felicitar a tothom, també el públic que ha vingut tot i el fred i nosaltres ja ens hem encarregat d'escalfar-los. Ha estat un partit de tu a tu en el que hem tingut més encert i justament ens hem emportat la victòria».

El tècnic del Girona ha assegurat que «si seguim en aquest camí tindrem moltes més tardes com aquesta. Dels que estem aquí sóc el més ambiciós de tot però la realitat és que encara hem d'aconseguir la permanència. Seria poc valent parlar d'això i ara hem de pensar ja en el proper partit contra el Sevilla.

Per la seva banda el tècnic del Còrdova, Luis Carrión, ha assegurat que «a la primera part hem començat malament, hem arribat tard i poc contundents». No obstant, el tècnic del conjunt andalús va assegurar que «a la segona meitat ens hem refet del seu segon gol, hem tingut ocasions per posar-nos en el partit però no hem tingut la mateixa efectivitat que ells».