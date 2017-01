Un pas més per fer història

Als pocs que encara veien el Girona com un equip que va de tapat i que no té l'ascens directe com a objectiu, la victòria de la jornada passada a Saragossa (0-2) els va acabar de convèncer. Aquest esquip té fam, ambició i el que és millor, qualitat per a anar a un camp com La Romareda -o el que sigui- i deixar tothom amb un pam de nas amb una victòria solvent i pràctica. Amb el Llevant disparat a 7 punts, per darrere pressionen Getafe, Cadis i també el Valladolid. Tanmateix, l'espectacular moment de forma dels madrilenys des de l'arribada de Bordalás i, tot i la derrota de divendres amb el Valladolid (0-1), dels andalusos, amb l'ex, Alfredo Ortuño, com a màxim estandard, han topat amb la resposta d'un Girona que no afluixa. Mantenir aquesta regularitat -els de Pablo Machín ja fa sis jornades que ocupen llocs d'ascens directe- pot ser una de les claus d'aquí a final de temporada. Per aconseguir-ho cal ser previsors i alhora prudents i, sobretot, no mirar més enllà del partit que toca.

La direcció esportiva ha reforçat l'equip amb Maffeo i Angeliño i treballa per incorporar alguna peça més, i això és quelcom per força positiu. Ara bé, Machín intenta no capficar-se gaire amb els altres futbolistes que han d'arribar i tant ell com el vestidor s'han centrat aquesta setmana únicament a com fer mal al Còrdova, el rival d'aquest vespre a l'estadi. Els andalusos venen de jugar i quedar eliminats entre setmana de la Copa a casa contra l'Alcorcón, però això, per a Machín, no els hauria d'afectar excessivament. «Si ens pensem que que per aquest petit detall tindrem un mínim avantatge, estem molt equivocats». El Girona va fer la darrera sessió d'entrenament abans del partit però en principi tant Coris com Aday, que han patit diversos problemes físics durant la setmana haurien d'estar en condicions de jugar. En principi, les úniques baixes segures per aquest vespresón les dels centrals Richy i Mas, ja que Kiko Olivas ja es troba plenament recuperat i a disposició del tècnic.

Una victòria contra els andalusos, no només mantindria una jornada més el Girona en els llocs de privilegi, sinó que faria que l'equip de Machín signés la seva millor primera volta de la història a Segona A superant els 38 punts de la 12-13 i la 14-15. Un repte, aquest últim, secundari però que va connectat amb el primer i que, per tant, seria molt benvingut. «Diu molt del que estan fent aquests jugadors els últims anys», va opinar Machín, que lamentava que per «manca d'encert, de potencial o de sort», el bon rendiment no hagués tingut el premi desitjat fins ara.

Contra el Nàstic en la darrera jornada abans de l'aturada, Machín va optar per situar junts Sandaza i Longo en punta d'atac tornant als dos davanters centres habituals amb què ha jugat el tècnic des que va arribar. Malgrat que es va guanyar i que tant el de Toledo com el vènet van veure porteria, les sensacions no van acabar de ser del tot positives, ja que sobretot a la primera part, es va patir força. A Saragossa, Machín va tornar a reforçar el mig del camp amb Granell, sacrificant Longo i, tot i que a la primera part els aragonesos van ser superiors, no es va patir tant. Caldrà doncs, veure què decideix avui el tècnic, si repetir amb Pons i Granell al mig del camp amb Portu i Borja García per davant i a dalt un sol davanter, o tornar a jugar amb dos estilets en punta d'atac i només Pons per darrere els -imprescindibles- dos mitjapuntes.

De la seva banda, el Còrdova arriba amb la important baixa de darrera hora del central Rodas, amb una lesió muscular. Tampoc han viatjat a Girona l'últim fitxatge Javi Lara, Deivid, lesionat; Razak, a la Copa Àfrica ni Alfaro, De los Reyes i Donoso, descartats per motius tècnics.