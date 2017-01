Cámara, principal novetat en l´entrenament del Girona

No havien passat ni 24 hores de la important victòria a casa contra el Còrdova (2-0) que el Girona s'ha tornat a entrenar aquest matí a les instal·lacions de Montilivi. Ha estat una sessió suau per als titulars i una mica més exigent per als suplents, en la que la principal novetat ha estat la presència de Juan Cámara.

L'andalús s'havia perdut els últims entrenaments de la setmana passada per culpa d'una sobrecàrrega muscular i quedava fora de la convocatòria per al darrer partit de Lliga. Avui ha treballat sense problemes a les ordres de Pablo Machín. Richy Álvarez, un dia més, ha treballat al marge cremant etapes en el procés de recuperació de la seva lesió al genoll.

Demà l'equip gaudeix d'un dia de festa i no tornarà a la feina fins dimecres, per quan hi ha prevista una doble sessió (al matí la plantilla treballarà al Top Ten de Tordera i a la tarda ho farà a Montilivi) per començar a preparar el compromís de diumenge davant el Sevilla Atlètic. També hi ha entrenaments per dijous, divendres i dissabte al matí (tots ells a partir de les 11 hores).