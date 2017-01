Alcalá i Pere Pons han estat els més utilitzats en la primera volta

Diumenge passat, a Montilivi, el Girona feia més que sumar tres punts. Aconseguia tancar la millor primera volta de la seva història a la Segona Divisió A. Una fita que el converteix en candidat, de ple dret, a l'ascens a Primera; l'anhel que persegueix el club des de fa pocs anys i que, per una cosa o una altra, sempre se li ha acabat escapant. Mai s'havien aconseguit 39 punts a mitja lliga. Enguany, han arribat gràcies a uns últims mesos brillants, amb molts més inputs positius que no pas negatius. Tret d'alguna ensopegada aïllada, les onze victòries, sis empats i només quatre derrotes es converteixen en el millor balanç que es recorda per aquestes mateixes dates, superant fins i tot la marca dels cursos 2012/2013 (Rubi n'era l'entrenador) i 2014/2015 (ja amb Pablo Machín). En totes dues ocasions, s'hi va arribar amb 38 punts. Una xifra més que envejable i que ben pocs s'imaginaven que algun dia es podria superar.

Però aquest dia ha arribat. S'ho ha guanyat a pols aquest equip, capaç de redreçar el rumb a temps i refer-se d'una arrencada irregular, amb sensacions contraposades i més d'un result agredolç. En 21 jornades, el Girona només ha perdut quatre partits, i sempre ho ha fet per la mínima i a fora: 2-1 a Valladolid, 1-0 a Palma, 1-0 al camp del Rayo Vallecano i 2-1 a Alcorcón. La resta de setmanes, sempre ha esgarrapat algun punt. En sis ocasions ha empatat: 3-3 amb el Sevilla Atlètic i Almeria, 1-1 davant Tenerife i Mirandés, i 0-0 contra el Cadis i l'Oviedo. La resta, tot victòries. Un total d'onze; la majoria d'elles, a casa. A Montilivi s'ha guanyat l'Elx (3-1), Reus (1-0), Numància (3-0), Lugo (3-1), Llevant (2-1), Nàstic (4-2) i Còrdova. A domicili, s'ha despatxat al Getafe (0-2), UCAM Múrcia (0-1), Osca (1-2) i Saragossa (0-2).

Boníssims també són els números que els gironins presenten a totes dues àrees. En defensa s'han refet d'un inici calamitós i en només una volta han encaixat 20 gols. Un pèl millors eren les xifres dels últims dos cursos també amb Machín a la banqueta en aquest àmbit (19 gols), però l'actual és un dels millors registres defensius a l'equador del campionat. En atac, tres quarts del mateix. L'actual Girona és el més golejador de la Segona Divisió A gràcies als seus 35 gols. Un dels més letals que es recorden per Montilivi, però no pas el que més: enllestida la primera volta de l'exercici 2012/2013, el primer en què s'acabaria jugant el play-off, els blanc-i-vermells van ser capaços de marcar 37 gols.



Els protagonistes

Més números. En les 21 jornades de lliga que s'han jugat fins ara, Machín ha utilitzat fins a 23 futbolistes. Tots ells del primer equip tret del migcampista Marc Carbó, que va tenir uns minuts en la victòria contra el Numància (3-0) d'ara fa uns mesos, debutant d'aquesta manera a la Segona Divisió A. De la primera plantilla, els únics que encara no s'han estrenat són Felipe Sanchón, Carles Mas i Richy Álvarez. El primer, per decisió tècnica (no sembla entrar en els plans del cos tècnic), mentre que els altres dos no ho han fet per lesió. Mas està recuperat de l'operació al genoll a la qual es va sotmetre la passada primavera i s'entrena amb el grup, tot i que s'espera que marxi cedit a un club de Segona B fins al final de temporada. Richy, en canvi, continua el seu procés de recuperació d'una lesió al genoll que no acaba de fer net. Tampoc ha tingut minuts el porter Gianni Cassaro. El lloretenc, tot i entrenar amb el primer equip, és un habitual amb el Peralada. Tot i això, ha hagut d'entrar en més d'una convocatòria sempre que Yassine Bounou ha estat convocat amb la selecció del Marroc (com actualment és el cas).

D'entre aquests 23 futbolistes hi ha uns quants noms propis que destaquen. Els dos primers són els de Pedro Alcalá i Pere Pons. El central de Mazarrón i el migcampista de Sant Martí Vell són els jugadors amb més minuts a les cames. N'acumulen 1.800, jugant 20 dels 21 partits que s'han disputat fins ara. Un altre protagonista és Cristian Portugués 'Portu'. L'ex de l'Albacete, a banda de ser una de les sensacions dels blanc-i-vermells, és l'únic que fins ara ha tingut alguna incidència en tots els partits de lliga. Portu ha tingut minuts en les 21 jornades del campionat, sortint en 20 ocasions a l'onze i només una des de la banqueta (en la derrota al camp del Mallorca, el passat mes de setembre). El murcià, a més, també lidera una altra estadística: és el màxim assistent de l'equip. Ha donat fins a 6 passades de gol, superant les 5 de Borja García i Aday Benítez, els seus principals perseguidors.

Un altre nom propi és el de Samuele Longo. L'italià, cedit per l'Inter de Milà, tanca la primera volta com a màxim realitzador de la plantilla. Suma 7 gols, veient porteria contra el Sevilla Atlètic, Elx, Almeria, Getafe, UCAM, Llevant i Nàstic. Aquest 2017 encara no s'ha estrenat. Al de Col San Martino el segueix de ben a prop Borja García, amb 6 gols. 5 n'han marcat Rubén Alcaraz i Portu. També han vist porteria Fran Sandaza (4), Pere Pons (2), Ramalho (2), Cristian Herrera (2), Juanpe (1) i Àlex Granell (1). En total, són 10 els futbolistes que han marcat en aquesta primera part del campionat: 3 davanters, 5 migcampistes i 2 centrals.