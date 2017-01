René: «Hem tornat de les vacances de Nadal més forts que abans»

Sandaza, Portu, Borja García, Aday, Cifuentes, Granell... Tot el Girona va estar a un gran nivell diumenge passat contra el Còrdova. Pressió intensa, ritme de circulació elevadíssim, seguretat al darrere i constants incursions per les bandes van fer que el marcador dibuixés un 2-0 al minut 52 que deixava el partit ben encarrilat i més tenint en compte la pobra imatge dels andalusos fins llavors. Montilivi ja es veia amb els tres punts i allunyant-se a quatre del Getafe, com així va ser, però la certificació del triomf va costar força més del que es pensava amb el gol de Portu. Va ser aquí on va aparèixer la figura d´un René Román que es va voler afegir a la festa i amb tres mans espectaculars va evitar que el Còrdova entrés al partit i, a més a més, va deixar la porteria a zero. «Va ser una bona manera d´acabar la primera volta: consolidar el segon lloc i mantenir la porteria. Millor impossible», deia ahir el gadità refet per no haver encaixat cap gol. «Els davanters viuen del gol i els porters de no encaixar-ne», admetia un René que contra el Còrdova va jugar amb màniga curta per superstició, ja que contra el Nàstic en l´últim partit a Montilivi ho va fer amb màniga llarga i va rebre un gol de falta de Tejera pel seu pal.

L´eufòria s´ha instal·lat a la demarcació amb el Girona destrossant rivals un darrere l´altre i començant a obrir forat respecte al Getafe. L´equip enamora, sí, però la majoria de futbolistes de la plantilla i René també, sap que no hi ha absolutament res fet. «Això és una cursa de fons i només traiem 4 metres d´avantatge al perseguidor», avisa un René que recorda que l´avantatge «dóna certa tranquil·litat per treballar i ens permet ensopegar en un partit. Ara bé si perdem i el Getafe guanya, ja el tenim a un punt altre cop. No hem de fer comptes i seguir la teoria del martillo pilón. Cal seguir picant pedra fins al juny».

En aquest sentit, l´exporter del Llagostera reconeix que el vestidor tenia certs dubtes de com tornaria l´equip després de les vacances de Nadal. La victòria a Saragossa (0-2) i el triomf contra el Còrdova (2-0) els han esvaït. «L´aturada ha servit per carregar les piles i potser hem tornat una mica mé s forts del que estàvem abans i tot. Hem mostrat una solidesa defensiva que abans no teníem», diu. Per això, René aposta per «allargar al màxim aquesta bona dinàmica» perquè està convençut que durant la segona volta arribaran moments «delicats» i caldrà estar «preparats». «Ens queda tota la segona volta i això serà molt llarg i dur», subratlla.

De moment però, la classificació fa goig, el Girona ha signat la millor primera volta de la seva història a Segona A i l´afició viu en un núvol. «No podem estar més bé», diu el porter gadità. Tot i això, la seva bona actuació contra el Còrdova va ser fruit d´una perillosa desconnexió de l´equip a la darrera mitja hora. Així ho veu l´exporter del Llagostera, que va aparèixer per neutralitzar els xuts de Domingo Cisma, Juli i Borja Domínguez amb aturades molt destacades. «Si cal posar algun però a l´equip és que amb el 2-0 potser vam pecar de no tenir la mateixa intensitat i el rival va anar amb tot a dalt. Entre uns i altres ho vam poder resoldre i deixar la porteria a zero, que ajuda i dóna molta moral i confiança a tot l´equip», subratllava el jugador d´El Bosque.