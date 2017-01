La Lliga converteix el Girona en l´especialista a jugar a les vuit del vespre

Els aficionats del Girona que van passar fred contra el Còrdova, potser no en tindran tanta diumenge davant el Sevilla Atlètic perquè el partit es juga dues hores abans (18.00). Ara bé, el Girona tornarà a jugar a les 20.00 del vespre els dos partits següents a l´estadi, contra Valladolid i Mallorca, i per tant, les baixes temporatures estaran assegurades. Ahir la Lliga va anunciar que el duel contra els balears serà dissabte 18 de febrer (20.00). Un horari que fa que el Girona s´hagi especialitzat a competir en aquesta franja horària. De fet, dels darrers 8 partits que s´hauran disputat a l´estadi, el Girona n´haurà jugat 5 a les vuit del vespre: Lugo, Nàstic, Còrdova, Valladolid i Mallorca. Només contra el Llevant (12:00) i el proper davant el Sevilla Atlètic (18:00), el conjunt gironí haurà tingut un horari més adequat a les aficionats de totes les edats. El duel contra el Mallorca servirà per a veure el retorn de Saúl García, Óscar Díaz, Santamaria i Lekic a Montilivi.