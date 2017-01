Marc Crosas deixa el Tenerife i se´n tornarà a jugar a la lliga mexicana

El Tenerife va anunciar ahir que havia arribat a un acord per cancel·lar la cessió de Marc Crosas, propietat del Cruz Azul. El migcampista bescanoní nascut a Sant Feliu de Guíxols ha comptat poc per a l´entrenador Pep Lluís Martí. Crosas, nacionalitzat mexicà, ha disputat 15 partits amb el Tenerife. El futur del gironí és a Mèxic, molt probablement al Tampico Madero, de la segona divisió. Paral·lelament, el Mirandés va anunciar la destitució de Claudio Barragán i el nomenament del fins ara segon tècnic Javier Álvarez de los Mozos com a primer entrenador fins a final de temporada.