Angeliño s´entrena sense que estigui descartat que acabi deixant el Girona

Angeliño, el carriler cedit pel Manchester City arribat al Girona aquest mercat d´hivern, es va entrenar ahir amb l´equip amb normalitat a pesar que el seu futur al club no està del tot garantit. El Girona diu que hi confia i que hi compta, malgrat que encara no hagi debutat; ara bé, el futbolista no està gaire satisfet amb el nul protagonisme que ha tingut des de la seva arribada (no ha anat ni convocat a Saragossa ni contra el Còrdova) i el cap de setmana no es va agafar gaire bé el veure´s una vegada més exclòs. Angeliño, en aquest sentit, podria demanar sortir del club i és aquí on podria entrar l´opció d´incorporar el colombià Johan Mojica (Rayo), que arribaria cedit amb una opció de compra. Mojica estava a l´agenda de Quique Cárcel abans de concretar l´arribada del gallec i seria una opció encara vàlida si el jugador cedit pel City acaba canviant d´aires.

A menys de dues setmanes de tancar-se el mercat d´hivern el Girona ha concretat dos fitxatges: Maffeo i Angeliño, tots dos, cedits pel Manchester City. De sortida, de moment, només s´ha produït la de Saúl, que havia arribat a prèstec del Deportivo i que acabarà l´any al Mallorca, però tot apunta que Carles Mas marxarà cedit a un Segona B (Lleida i Ponferradina li van al darrere), i caldrà veure què passa amb futbolistes amb escàs protagonisme com Cámara i Felipe. Dels dos jugadors arribats del City, Maffeo va debutar a Saragossa i va ser suplent contra el Còrdova, mentre que Angeliño encara no ha anat mai convocat. Abans no es tanqui el mercat el Girona espera dur un altre davanter. Sobrino i Chuli encapçalaven la llista de candidats.

En l´aspecte esportiu l´equip va fer ahir una doble sessió d´entrenament, al matí al Top Ten de Blanes, amb exercicis de pressió i minipartits, i a la tarda, a l´estadi, amb el duel de diumenge contra el Sevilla Atlètic a l´horitzó. L´equip es tornarà a exercitar aquest matí a Montilivi.