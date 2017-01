L´opció Chuli perd força i Sobrino, també pretès, va ser titular a la Copa

Passen els dies de gener i el Girona continua sense haver fet encara cap incorporació més, a banda de lligar Angeliño i Maffeo a les primeres de canvi. Reforçar la davantera era una prioritat per a Quique Cárcel i dos noms sonaven amb més força que la resta: Manuel Jesús Vázquez Florido Chuli (Almeria) i Rubén Sobrino (Alabès). Sembla que la primera opció comença a perdre força, tot i que l'interès encara existeix. Les negociacions s'haurien refredat perquè, bàsicament, l'Almeria no hi estaria posant gaire de la seva part. A l'interès dels gironins pel davanter cal sumar-li el d'altres clubs com el Saragossa i el Getafe.

De la seva banda, l'opció de portar de nou Sobrino no sembla avançar. Uns dies enrere s'intuïa que el manxec, sense quasi oportunitats a l'Alabès, buscaria una sortida. En cas d'escollir aquesta via, el Manchester City (club que el té en propietat) només el voldria cedir al Girona. Tot i això, Sobrino podria haver decidit esgotar les seves opcions de convèncer el tècnic Mauricio Pellegrino i ahir va ser titular a la Copa del Rei contra l'Alcorcón.