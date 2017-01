El Còrdova demana la cessió de Juncà a l´Eibar

El lateral de Riumors, lesionat actualment amb un esquinç de turmell, no està gaudint de protagonisme aquest curs a l´Eibar (5 partits entre Lliga i Copa). El director esportiu del Còrdova, Emilio Vega, coneix bé Juncà ja que a la seva etapa a l´àrea esportiva de l´Elx va aconseguir fitxar-lo. El descens dels il·licitans va frustrar l´operació. Caldrà veure si l´Eibar accedeix a deixar marxar el jugador i si el Girona s´afegeix a la carrera per Juncà, sempre que Angeliño marxi i l´opció Mojica no triomfi. ddg còrdova/girona