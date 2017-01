El Sevilla Atlètic haurà de convocar diumenge un porter del tercer equip

El Girona continua treballant en la preparació del partit de diumenge a Montilivi contra el Sevilla Atlètic (18.00). L'equip va tornar ahir a exercitar-se a la gespa de Montilivi després d'haver treballar dimecres a Blanes a les instal·lacions del Top Ten. L'entrenador, Pablo Machín, va poder comptar amb tots els seus futbolistes amb l'única absència del lesionat Richy Álvarez. L'entrenament al camp va començar tard perquè la plantilla va realitzar una sessió de vídeo de gairebé una hora per estudiar les virtuts i defectes del filial andalús.

De la seva banda, el Sevilla Atlètic acumula encara més problemes de lesions. I és que aquesta setmana ha vist com perdia el porter suplent Juan Soriano per com a mínim un mes a causa d'un esquinç del lligament del genoll. Soriano -tot i ser suplent a la Lliga va jugar en la jornada inicial contra el Girona (3-3). Sense Soriano, el Sevilla Atlètic es queda només amb José Antonio Caro com a porter de la primera plantilla i haurà de convocar-ne un del Sevilla C, ja que el tercer porter, Fabrice Ondoa, és a Gabon jugant la Copa d'Àfrica amb la seva selecció, Camerun. A banda de Soriano, el tècnic gallec del filial, Diego Martínez, té les baixes d'Antonio Cotán, Borja Lasso i Carlos Fernández.