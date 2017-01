«El Sevilla Atlètic és un rival potent i molt perillós»

Pablo Machín ha comparegut aquest migdia davant els mitjans de comunicació per valorar el proper partit de lliga, el que enfrontarà aquest diumenge el Girona amb el Sevilla Atlètic. Del filial andalús, el tècnic ha assegurat que es tracta d'un dels equips "més potents" de la categoria tal i com indica la classificació i la seva trajectòria, així com el partit de la primera volta (3-3), ja demostren que és un rival "molt perillós".

"Pot sorprendre perquè acaba de pujar, però no és un filial qualsevol. Té futbolistes joves, bons tècnicament i amb fam. A més, tenen ambició i un punt d'inconsciència que els pot jugar una mala passada però també els fa ser més agosarats i valents. Han fet bons fitxatges i no només té a futbolistes inexperts, sinó a joves que nosaltres difícilment podríem fitxar mai", ha dit Machín de l'imminent rival.

El sorià també ha confirmat que el central Richy Álvarez és l'"única baixa" i que, per tant, "a falta d'un entrenament la resta de la plantilla està disponible".