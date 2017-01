Encara queda feina per fer

A Sevilla, uns mesos enrere, el Girona va mostrar que era capaç del millor, però també del pitjor. Era el primer dia, calia engreixar encara la maquinària i els automatismes estaven massa verds. D'excuses vàlides n'hi ha unes quantes per justificar que el Sevilla Atlètic, que acabava de pujar, situés un dolorós 3-0 al marcador i no en fes més pel que fos. La defensa feia aigües, Bounou encara no s'havia ajustat bé els guants i a dalt la punteria estava desafinada. Mèrit també en va tenir l'equip local: desimbolt, valent, incisiu, elèctric i perseverant, el filial andalús va demostrar mil i una qualitats. Les va enterrar això sí als darrers 20 minuts, quan la rauxa i fe dels gironins acabarien per situar un agònic i increïble 3-3 al marcador. Han passat mesos d'aquell partit; tota una volta. Durant tot aquest temps, els de Machín han optat per magnificar la versió d'aquells últims minuts; el Sevilla, ha après que el millor és optar per la imatge de la primera hora de joc. El cas és que uns i altres a dia d'avui se situen a la part alta de la classificació. Es tornaran a veure les cares aquesta tarda a Montilivi (18.00 hores/Movistar Partidazo). Uns, els sevillans, amb la mateixa valentia de sempre tot i arrossegar un munt de baixes. I el Girona, decidit a enllaçar la quarta victòria consecutiva a la lliga (la segona seguida a Montilivi) per seguir somiant en l'ascens.

Haver tancat la primera volta amb 39 punts, tot un rècord històric per al club, es mereix tot un aplaudiment. Les previsions són optimistes, encara que no hi ha res fet. Ni de bon tros. Ni la permanència està lligada, ni molt menys el play-off o pujar està assegurat. Per atrapar els ambiciosos objectius que hi ha marcats en vermell és imprescindible seguir remant. I sumant. Començant per avui. Machín recordava divendres que més enllà de superar rècords o marques, el que ell vol és «sumar de tres en tres» i que per això caldrà superar un rival «potent i perillós» com és el filial sevillista. Veient que el seu equip ha encetat el 2017 fins i tot millor del que va acabar el 2016 i que compta els partits per victòries (Saragossa i Còrdova), sembla que el tècnic no canviarà gaire la seva idea de joc ni tampoc els protagonistes.

Richy és l'única baixa i té a tota la resta de la plantilla disponible (Mas i Kiko estan recuperats però el club no ha comunicat si ja tenen l'alta mèdica, encara que s'entrenen amb normalitat). Machín podria repetir el mateix onze que va superar el Còrdova fa una setmana. René a la porteria i el trident habitual a l'eix: Ramalho, Alcalá i Juanpe. Cifuentes va brillar a la dreta i té números de tornar a jugar; l'esquerra serà per a Aday. Pere Pons i Granell s'encarregaran de la contenció; Portu hi posarà l'entrega a l'interior i Borja la màgia a la mitjapunta. I a dalt, un Sandaza en ratxa buscarà marcar per tercera jornada consecutiva, en un dibuix en què de nou hi haurà només un atacant de referència.



Un rival amb baixes

Boníssima és la targeta de presentació d'aquest Sevilla Atlètic, que ha recuperat la categoria per la porta gran, signant una primera volta notable que l'ha dut a colar-se a la festa dels més grans. Per això, el seu tècnic, Diego Martínez, no s'amaga de dir que els seus visitaran Montilivi per jugar «de tu a tu» a un equip, el Girona, cridat a lluitar per l'ascens. Tot i la declaració d'intencions i una bona ratxa de resultats, els andalusos es presenten a la cita amb unes quantes baixes. Començant per la porteria, Martínez no podrà comptar amb Juan Soriano (lesionat) ni amb Fabrice Ondoa (a la Copa d'Àfrica). A Caro, que serà titular, l'acompanya a la convocatòria el jove Samu, del Sevilla C.

Tampoc podrà jugar el mitjapunta Borja Lasso, possiblement el futbolista més desequilibrant dels sevillans. Està lesionat i l'esperen unes vuit setmanes de recuperació. Antonio Cotán i Carlos Fernández completen la llista de baixes.