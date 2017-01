En declaracions a roda de premsa després de la victòria del Girona davant el Sevilla Atlètic, l'entrenador del conjunt gironí ha assegurat que «per com estava el terreny de joc el millor del partit han estat els gols. Tots dos equips hem fet un esforç físic molt gran com també el públic, que en un dia com avui vinguin a animar a l'equip».

Respecte a la situació del Girona a la classificació, el tècnic sorià ha deixat clar que «tenim un marge de dos partits respecte el tercer però no ens hem de fixar només amb el Getafe. Queda molta lliga però és bo mantenir aquest avantatge. Hem de seguir competint per no perdre el ritme en cap fase del campionat».

D'altra banda, el tècnic del Sevilla Atlètic, Diego Martínez, ha lamentat com s'han produït els dos gols. «Durant la setmana hem treballat les accions de centrades laterals. Són dues errades que ens han passat factura, ha estat una llàstima perque durant l'any no cometiem gaires errors com aquest. Hem pagat molt car no està bé en la marca», ha recalcat Martínez que ha acabat afirmant que «m'hagués agradat veure aquest partit en condicions normals perquè som dos equips que tenim bones i atractives propostes de joc».