Somiant sota la pluja

El Girona ha fet un pas més cap al desitjat ascens amb una victòria sota la pluja davant el Sevilla Atlètic. Els gols de Longo i Sandaza, tots dos de cap i a la segona meitat, han estat suficients per desencallar un partit marcat per l'alta intensitat, les imprecisions i l'entrega i lluita que han ofert tots dos equips. La victòria, a mes, ha vingut amb un regal afegit: els gironins han aprofitat l'empat del Getafe a casa contra el Mirandés (1-1) per ampliar la seva renda amb el tercer classificat fins als sis punts.

Amb una gespa més xopa que mai i un aiguat incessant, Girona i Sevilla Atlètic han hagut de buscar-se la vida per intentar arribar a la porteria rival. Més ho han intentat els gironins que no pas els andalusos, encara que tots dos equips han gaudit d'una ocasió clara abans del descans. Per als de Machín, ha estat Samuele Longo el que ha fregat el gol. Ha estat al minut 39, quan l'italià ha rebut d'esquenes a l'àrea, s'ha regirat i ha enviat una fuetada que s'ha perdut al costat del pal dret de la porteria defensada per Caro.

Uns minuts abans, al 32, havia estat Fede San Emeterio qui a punt havia estat de fer pujar el 0-1 al marcador. El migcampista ha rematat un servei de córner molt tancat i la pilota s'ha estavellat a la part lateral de la xarxa.

Tret d'això, ni Girona ni Sevilla Atlètic han estat capaços d'inquietar la porteria contrària en una primera meitat marcada per les pilotades, la lluita i la intrensitat. Molt migcampisme i l'esfèrica que ha volat més que no ha tocat la molla gespa de l'estadi. Una falta lateral que ha atrapat René (9') i un xut d'Alcaraz a fora (10') han estat els primers avisos.

Aday ho ha provat al 25, amb un xut massa desviat per finiquitar un contracop conduït per Sandaza i Portu. I Al 42, ha estat el mateix Sandaza qui ho ha provat: transició molt ràpida de l'equip de Pablo Machín, la pilota que li ha arribat al davanter manxec i el seu tret creuat que ha acabat a les mans de Caro.

Ben moguda ha començat la segona meitat, amb un Girona que hi ha posat una marxa més des del primer segon. En un tres i no res, els blanc-i-vermells han gaudit de dues bones ocasions per desnivellar la balança però en totes dues ha aparegut el porter Caro, salvador per al filial andalús. Al 46, Rubén Alcaraz s'ha tret de la màniga una fuetada col·locada que el porter ha desviat a córner amb la punta dels dits. Al 48, accio de Longo a l'interior de l'àrea que ha acabat amb l'esfèrica estavellant-se a les cames de Caro.

A la tercera, però, ha anat la vençuda. Al 59, just després que els sevillans hagin fet el seu primer canvi, Longo ha rematat de cap una precisa centrada a l'àrea de Rubén Alcaraz per fer pujar l'1-0 al marcador. Només ha trigat deu minuts més el Girona per marcar el segon. Amb un munt d'homes a l'àrea, Maffeo ha tingut temps per pensar, decidir on posar la pilota i inventar-se una centrada que ha trobat el cap de Sandaza. La rematada amb paràbola del toledà s'ha colat pel cim del porter Caro, situant el 2-0 a l'electrònic.

Aday ha hagut de ser substituït al minut 82 al notar unes petites molèsties i el seu lloc l'ha ocupat Pablo Marí. Machín ha hagut de reestructurar la seva línia defensiva, situant el central d'Almussafes al carril esquerre. Poc després, al 86, René s'ha tret del damunt un xut potent de falta d'Ivi, en l'única ocasió amb cara i ulls abans del final.

Fitxa tècnica:

Girona: René, Maffeo (Coris, min. 89), Ramalho, Alcalá, Juanpe, Aday (Pablo Marí, min. 82), Pere Pons, Rubén Alcaraz, Portu (Eloi Amagat, min. 78), Sandaza i Longo.

Sevilla Atlètic: Caro, Carmona, Diego González, Bernardo, Matos, Fede San Emeterio, Yan Brice (Álex Muñoz, min. 75), Cristian, Curro (Schetino, min. 58), Ivi (Boutobba, min. 87) i Carrillo.

Gols: 1-0, Longo (min. 59). 2-0, Sandaza (min. 69).

Àrbitre: Arberola Rojas (comitè de Castella-La Manxa). Ha amonestat Cristian González (Sevilla Atlètic).

Estadi: Montilivi, 2.528 espectadors.