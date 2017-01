El millor Sandaza ja és aquí

El protagonista Lluny del partit vistós i agradable per a l'espectador que podien haver protagonitzat dos equips als quals els agrada tenir la pilota com el Girona i el Sevilla Atlètic, el mal temps va obligar els dos equips a plantejar un duel de lluites i força que es va decidir gràcies a dos gols de cap de Longo i Sandaza. Els dos davanters de l'equip estan pletòrics i ho demostren amb gols a l'espera de l'arribada d'un nou atacant.

entre Quique Cárcel continua regirant el mercat a la recerca d'un davanter centre que afegeixi competitivitat a l'equip, Fran Sandaza i Samuele Longo segueixen a la seva. Ja fa temps que senten ploure -ahir sobretot- l'italià i el castellà que, aliens a tot el que llegeixen als diaris i senten a les ràdios, no es mostren gens preocupats per l'arribada del quart davanter, prevista per abans del tancament del mercat d'hivern. Ahir, en una encertada decisió, Pablo Machín va optar per situar-los d'entrada junts. L'aposta, a banda d'intimidar el Sevilla Atlètic, va sortir bé perquè tots es van buidar físicament i van decidir el partit gràcies a dues rematades de cap a la segona part. Un gol, en el cas de Longo que li permet arribar la xifra de 8 i mantenir-se com a màxim golejador de l'equip. De la seva banda, Sandaza assegurava ahir que considera que «per fi» ja ha arribat a la seva «millor versió». El castellà viu un moment dolç, una d'aquelles ratxes que tant agrada als davanters i que li ha permès marcar en els darrers quatre partits. Sandaza suma ja cinc dianes i confia aportar molt més encara d'aquí a final de temporada.

L'exdavanter del Tòquio FC va un mes que surt d'allò més refet a la zona mixta. L'equip guanya i ell aporta amb gols. És a dir, el que destitja qualsevol davanter. «Tenia ganes de tornar a ser el que era perquè l'any passat va ser molt dur per mi», recorda un Sandaza que fa quinze dies reconeixia que encara no s'havia vist la seva millor versió. «Ja hi sóc. Fa quatre jornades que marco. L'altre dia ja em vaig trobar bé i avui, tot i que era complicat, també. He contribuït a la victòria amb lluita, feina i he tingut la sorti de marcar. Aquest és el camí a seguir», deia el castellà.

La victòria contra el Sevilla Atlètic permet el Girona obrir encara més forat respecte el Getafe (6 punts). En aquest sentit, Sandaza recordava que aquest tipus de parttis «són els que et fan guanyar Lligues. És així com l'equip s'enforteix», deia. En la mateixa línia, Longo considera que cal seguir pas a pas. «Som molt sòlids i ho posem difícil a qualsevol rival», deia. El vènet no vol cap confiança amb el coixí respecte el Getafe. «Sis punts van bé però no són pas molts. Això sí, depenem de nosaltres mateixos i no afluixarem».